Yankees y Aaron Boone acuerdan 2 años de contrato

Aaron Boone y los Yankees de Nueva York acordaron una extensión de contrato por dos años hasta la temporada 2027.

Boone afronta su octava temporada como mánager. El equipo había ejercido su opción para 2025 en noviembre.

“No hay otro lugar en el que quiera estar. No hay otro equipo, organización o grupo de personas con el que quiera hacer esto”, dijo Boone. “Y poder hacerlo en Nueva York frente a los apasionados aficionados de los Yankees, éste es el resultado final que ciertamente quería y me alegra que se pudo llegar a un acuerdo”.

Ha llevado a los Yankees a un récord de 603-429, con tres títulos de la División Este de la Americana y un banderín del circuito. Nueva York llegó a la Serie Mundial el año pasado por primera vez desde 2009, perdiendo ante los Dodgers de Los Ángeles.

Boone se convirtió en el tercer mánager de los Yankees en llevar al equipo a la postemporada en seis de sus primeros siete años, después de Casey Stengel y Joe Torre.

“No me gusta que no hayamos ganado un campeonato aún, así que eso me molesta”, dijo Boone. “Pero sé para lo que me apunté cuando me metí en esto. Hablamos de ello todo el tiempo, pero no lo querría de otra manera. El hecho de que importe tanto aquí y que haya un estándar tan alto y tantas expectativas, eso supera con creces la alternativa en mi opinión. Estoy seguro de lo que estoy haciendo. Siento que soy bastante bueno en esto”.

6 equipos defendió el entrenador como jugador profesional

Boone sucedió a Joe Girardi después de la temporada 2017 y se le otorgó un contrato de tres años con una opción del equipo para 2021. Acordó en octubre de 2021 un contrato de tres años con una opción del equipo para 2025.

Boone fue un tercera base en las mayores entre 1997 y 2009 y fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2003, cuando Nueva York lo adquirió de Cincinnati en la fecha límite de cambios. Su jonrón en la entrada 11 vs Tim Wakefield de Boston en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana aseguró el banderín.