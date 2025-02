“Soy afortunada de ser amada en un país del que no soy originaria”

María Sakkari es una de las jugadoras favoritas de la afición mexicana, la tenista griega no sabe bien por qué empezó esta conexión, aunque se dice contenta por tener un vínculo especial en un país que no es el suyo, pero en el que se siente amada y cómoda como si fuera su hogar, en especial previo a su debut en el Mérida Open AKRON 2025.

“No sé cómo comenzó este vínculo especial, pero sucedió y estoy muy feliz por eso. Siento el amor en todos lados a donde voy, lo cual es increíble, y simplemente siento que soy muy afortunada en mi vida por poder ir a un país extranjero y sentir este amor”, comentó María Sakkari en exclusiva con La Razón en las instalaciones del Yucatán Country Club.

El Dato: Francesca Jones, Daria Gavrilova, Petra Martić, Leolia Jeanjean, Maya Joint y Emiliana Arango aseguraron su lugar en el cuadro principal del Mérida Open.

La jugadora helénica se siente arropada en México como lo está en su “hogar”, por lo que va a tratar “de hacer que todos estén orgullosos y felices, y quedarme aquí tanto tiempo como pueda”.

La nacida en Atenas, ex tres del ranking mundial, es de las consentidas de la afición, no sólo del Mérida Open AKRON, pues en cada parte de México que se presenta se gana el corazón de la afición, al punto que es normal escuchar el grito en las gradas de: “¡Sakkari, hermana, ya eres mexicana!”.

Sobre esta expresión dijo: “Me hace sentir muy bien, sabes, es como dije: soy muy afortunada de ser amada en un país del que no soy originaria. No hablo el idioma ni nada, es solamente que le agrado a la gente, en Guadalajara y en México, me encanta pasar tiempo aquí y me encanta estar aquí”.

María Sakkari, actualmente en el puesto 30 del listado de la WTA, ha sabido aprovechar su conexión con el país, pues en 2023 ganó su primer torneo 1000, en el Guadalajara Open venciendo a la estadounidense Caroline Dolehide. Sin embargo, por sus constantes lesiones no pudo participar en suelo tapatío en 2024.

María Sakkari

País: Grecia

Edad: 29 años

Altura: 1.72 m

Profesional desde: 2015

Títulos: 2

Ranking actual: 30

Ranking más alto: 3 (2022)

“Desafortunadamente, me perdí unos meses para poder ir a Guadalajara debido a mi lesión. Estaba muy, muy triste de no poder venir. Pero es increíble volver a jugar ante la afición mexicana. Estoy muy emocionada de que esto suceda y de volver a sentir la energía”, compartió.

La rival de María Sakkari, en primera ronda, es nada menos que Zeynep Sonmez, la actual campeona del Mérida Open, aunque esa edición, la de noviembre de 2024, fue un torneo 250 WTA y este año es 500.

Últimos resultados de Sakkari ı Foto: La Razón

“Estoy jugando bien, cada partido es mejor, mi nivel está mejorando. Estoy muy feliz de que pueda jugar a este nivel nuevamente y sólo estoy emocionada por el partido, no estoy pensando en la oponente o nada”, dijo sobre su duelo en las instalaciones del Yucatán Country Club.

María Sakkari, la griega más mexicana que existe, viene regresando de una lesión, por lo que el Mérida Open AKRON es un escenario perfecto para que pueda regresar al nivel que nos tiene acostumbrados y tomar una vez más los primeros lugares de la clasificación.

“Estoy regresando de una lesión, no ha sido fácil en los primeros dos torneos, me digo a mí misma que me debo de dar un poco más de tiempo y simplemente disfrutar de estar de vuelta, además que estoy mucho más feliz ahora que antes, lo cual es muy bueno, y estoy emocionada”, finalizó.

Renata Zarazúa asegura estar en su momento

La tenista mexicana Renata Zarazúa, tuvo una lesión que la alejó del cuadro principal del Mérida Open AKRON 2025; sin embargo, estará a tiempo para jugar el torneo yucateco en la modalidad de dobles y el certamen la toma en el mejor momento de su carrera.

“Me encuentro en mi mejor momento, no voy a mentir, yo creo que es muy difícil llegar a esa conclusión de decir: ’me siento en la mejor etapa’. Pero en muchos sentidos, yo creo que mentalmente, físicamente, bueno, ahorita fue como un poquito un bajoncito, pero mentalmente, físicamente, tenísticamente, creo que es cuando mejor me siento”, comentó la jugadora nacional en las instalaciones del Yucatán Country Club a los medios.

Zarazúa es la tenista azteca con mejor ranking del mundo, actualmente ocupando el 69 de la WTA, y aunque es el inicio de la gira ya compitió en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, pero la carga de partidos le produjo molestias físicas.

La mexicana Renata Zarazúa convivió con algunos niños y tuvo un entrenamiento abierto. ı Foto: Especial

“No es una lesión particular, me han operado como tres veces de las rodillas, cuando hay una pequeña sobrecarga como que resiento mucho mi rodilla, es un poco atrás del cartílago, es algo que simplemente me dijeron que es como si un coche tuviera sus llantas un poquito a medias, así están mis rodillas, entonces tengo que cuidarlas un poco más de lo normal”, explicó sobre su situación física y de cara al torneo.

La tenista capitalina detalló que le hubiera gustado jugar el torneo individual del Mérida Open AKRON, pero la decisión de esperar y de sólo participar en dobles fue más médica que personal.

“Al menos voy a jugar dobles, yo creo que la decisión de no jugar singles fue un poco dada por el doctor, pero estoy contenta de venir, de disfrutar de la semana y de jugar”, señaló en la terraza del campo del golf .

Renata Zarazúa afrontará el torneo de dobles del Mérida Open AKRON como la gran favorita del público al ser la local, además que ya ganó en México un certamen en esta modalidad, pero su meta sigue puesta en consagrarse de manera individual y más en su país.