Mérida Open AKRON 2025: Paula Badosa empieza dominante en el torneo yucateco

Paula Badosa tuvo un exitoso debut en el Mérida Open AKRON. La española, segunda sembrada, arrolló a la rumana Jaqueline Cristian, y con marcador de 6-2 y 6-1 se llevó la victoria y el pase a los cuartos de final.

“Sabía que jugando mi juego las cosas iban a salir bien, significa mucho empezar con un resultado tan contundente”, dijo Paula, quien añadió que México es el país donde más ilusión le provoca jugar, porque tiene grandes recuerdos de cuando estuvo en Guadalajara, “los fans son muy apasionados. Esta semana no tenía pensado jugar, pero cuando vi que el torneo se hacía en México no dudé en venir, creo que también le debía a los fans que me puedan ver en directo”.

En su primera participación en este certamen, Badosa tuvo al público de su lado. Paula fabricó bien sus jugadas, mostrando su calidad al momento de definir los puntos. Pero la rumana no se intimidó por el mejor ranking de su rival, y en los primeros juegos cada vez que lograba sumar puntos, apretaba el puño, enviando a Badosa el mensaje de que no se la pondría fácil.

▶ #Video | La sonrisa de Paula Badosa lo dice todo. La española empezó dominante su andar en el Mérida Open AKRON



“Sabía que jugando mi juego las cosas iban a salir bien. Significa mucho empezar así con un resultado tan contundente”.



📹: Alejandro Ayala @AyalarAlejandro /… pic.twitter.com/Q5tYuqq35U — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 27, 2025

Pero su resistencia duró poco. En el sexto juego Badosa generó tres oportunidades de quiebre, y con una derecha ganadora consiguió el rompimiento, que confirmó con un turno al saque sin equivocaciones (5-2).

Paula tuvo tres set points en el octavo juego, pero Cristian logró sacudírselos, hasta que en su cuarta oportunidad la número 11 del mundo logró su cometido, al forzar el error de la rumana. Badosa se apuntó 11 tiros ganadores en el set, mientras que su rival sumó seis.

La oportunidad de adelantarse en el marcador le llegó pronto a Paula en el segundo set, ya que en el juego 2 se puso 0-40. Cristian logró la igualdad, pero ya no pudo sacudirse un cuarto break point y la española se fue adelante, y no tuvo problemas para confirmar en su turno al saque.

▶ #Video | Paula Badosa sin problema vence a Jaqueline Cristian y avanza a cuartos de final del Mérida Open AKRON 2025🔥🔥



La española celebró con una vuelta de bailarina y lanzando besos a la afición mexicana💘



📹: Alejandro Ayala @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/cBQu2VXVBB — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 27, 2025

Cristian volvió a ceder su servicio en el cuarto game, sin encontrar la forma de responder a los tiros de Badosa. Paula ganó ocho juegos consecutivos, hasta que Jaqueline le puso número al marcador en el segundo set, para no irse en blanco.

Badosa ganó el premio al Regreso del año en 2024, y su inicio de temporada 2025 fue inmejorable, al alcanzar las semifinales en el Abierto de Australia. Su siguiente rival será la australiana Daria Saville, proveniente de la calificación y a quien nunca ha enfrentado.

aar