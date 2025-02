México está siempre en mi corazón: Haddad Maia

Beatriz Haddad Maia, la jugadora latinoamericana mejor rankeada en la WTA, habló en exclusiva para La Razón en las instalaciones del Mérida Open AKRON, en donde reconoció tener un cariño especial por México, que apoya siempre al tenis femenil.

“Me siento contenta, México es un país especial. La gente apoya mucho el tenis, especialmente el femenino. He venido algunas veces aquí, tengo buenos recuerdos y estoy muy motivada para jugar”, comentó previo a su debut en el Mérida Open AKRON, que por primera vez es categoría 500.

Nacida en Sao Paulo, Brasil, la tenista de 28 años de edad reveló que es amante de la música, pues es una actividad que le gusta hacer en sus tiempos libres, y por su aprecio a México contó qué canción le dedicaría.

El Dato: Uno de los tantos atractivos turísticos que tiene Mérida son sus cenotes y zonas arqueológicas y las jugadoras tuvieron oportunidad de disfrutarlo.

“Cuando estoy en casa me gusta meditar, dibujar, y he intentado practicar la guitarra”, dijo. “Una canción que me gusta se llama ‘Tá escrito’, es música brasileña. Me gusta bastante la letra, que representa y me recuerda mucho a familia, a mi historia, a mi fuerza y México es un país muy especial que me gusta, que está en mi corazón y comparto esta música con ellos”.

En suelo azteca, la representante carioca ha tenido grandes encuentros y hasta una final jugó, la del Guadalajara Open en 2022, en la modalidad de dobles, y lo que más le gusta es sentir la energía de la afición.

“Tengo buenas memorias de jugar aquí. Yo me acuerdo no solamente de la final de Guadalajara, jugué en Mérida hace muchos años y fue un torneo muy especial. Pero también jugué en Monterrey, jugué en Acapulco y siempre sentí una energía muy buena, siempre sentí una conexión y sentí que la gente me apoyaba también y eso me motivaba”, aseguró.

Para el Mérida Open AKRON 2025, Beatriz Haddad Maia comentó que se preparó de la misma manera que lo hace siempre, encara los torneos con la misma seriedad, pero reiteró que el cariño de parte de la gente lo hace diferente.

“Siempre me preparo de la misma forma para todos los torneos. Como dije anteriormente, México es un país especial, la gente es muy cariñosa también, y todos hacen que el torneo sea increíble, una experiencia muy buena para todas las jugadoras. Entonces, me siento motivada, me siento feliz y preparada”, indicó.

Títulos de la brasileña ı Foto: La Razón

El Mérida Open AKRON 500 de la WTA sirve como punto de preparación para las jugadoras de cara a torneos como Indian Wells o Miami, que son categoría 1000; sin embargo, Haddad Maia se concentra en el aquí y ahora.

“Yo siempre intento pensar de semana a semana, no juego un torneo pensando en otro, intento pensar en mi próximo partido. Y como dije, yo me preparo de la misma forma para todos los torneos, con mucha disciplina, siendo mi mejor versión. Mi expectativa es dejar mi mejor versión en la cancha y llevar las mejores situaciones de aquí para el resto del año”, explicó.

Para terminar, la latina con mejor puesto en el listado de la WTA señaló que es motivador ser una referencia para las nuevas generaciones, que la ven a ella como una figura para seguir dentro del deporte.

Mejores resultados individual por torneo ı Foto: La Razón

“Es muy motivador poder ser una referencia y abrir puertas para otras jóvenes y otros jóvenes también, porque es un deporte muy duro y sabemos que para nosotras todavía más duro. Pero es especial y es una motivación para seguir adelante”, terminó.

Sonmez inicia con victoria la defensa

Zeynep Sonmez dio un golpe de autoridad en el Open AKRON. La joven turca de 22 años de edad y vigente campeona del certamen yucateco venció en sets corridos a una de las favoritas, María Sakkari.

Sonmez arrancó la defensa de su corona al imponerse 7-5 y 6-2 a la griega, quien a pesar de ser eliminada se fue ovacionada por la afición presente en la cancha central del torneo.

“Me encantaría jugar más que un partido, más que dos partidos, pero no estoy concentrada en ser campeona, quiero jugar mi mejor tenis”, dijo Sonmez en conferencia de prensa tras su victoria”, dijo Sonmez en conferencia de prensa tras su victoria.

La actual monarca supo manejar los tiempos del encuentro y sacar de balance a Sakkari jugando en corto.

Sonmez fue precisa y contundente, lo que le dio la victoria en el primer set por 7-5, dejando a la helénica visiblemente frustrada.

Sakkari vendió cara la desventaja en el primer set, pero en el segundo no se pudo reponer.

La frustración cada vez era mayor en María Sakkari, quien luego de verse empatada 1-1 dijo: “Es doloroso, es doloroso”, un presagio de lo que vendría para ser eliminada en primera ronda.