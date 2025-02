América, invicto como local ante Toluca desde hace siete años

El Estadio Ciudad de los Deportes recibe este sábado el duelo entre América y Toluca, uno de los más atractivos de la Jornada 10 de la Liga MX, pues ambos se ubican en la parte alta de la clasificación.

Las Águilas llegan a este cotejo con una racha de siete años sin perder como locales ante los Diablos Rojos. Los escarlatas doblegaron 2-1 a los de Coapa en la Fecha 12 del Clausura 2018, resultado con el que en ese momento pusieron fin al invicto de los capitalinos en dicha campaña.

Aquel duelo se efectuó en la cancha del Estadio Azteca, que dejó de ser sede del América desde el pasado Apertura 2024, cuando los azulcremas se mudaron a Ciudad de los Deportes por los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula.

Últimos duelos entre ambos en CDMX ı Foto: La Razón

Los dirigidos por el brasileño André Jardine están motivados después de su victoria sobre Pumas en el clásico capitalino, lo que los mantuvo en el segundo puesto de la clasificación en el Clausura 2025 con 20 unidades, dos más de las que cosecha el Toluca, que ocupa el tercer puesto del torneo.

Los Diablos Rojos también se presentan en buenas condiciones a este esperado duelo luego de que el miércoles golearon 5-0 al Querétaro. Sin embargo, el hecho de que los escarlatas hayan tenido actividad a mitad de semana y los de Coapa no, generó molestia en Antonio Mohamed, estratega de la entidad mexiquense a partir del actual certamen.

El Dato: el américa no gana tres juegos consecutivos contra el Toluca desde 1998. La racha acabó con una derrota de 1-0 en semifinal.

El Turco consideró injusto que los actuales tricampeones no hayan disputado su compromiso de la novena fecha del campeonato esta semana, pues tuvieron más tiempo de descanso que sus dirigidos de cara al encuentro de mañana.

“Nosotros tenemos 48 horas, entonces no es justo. No es justo porque si es jornada doble, es jornada doble para todos. Jugamos todos con jornada doble para que el fin de semana estemos con el mismo descanso. Si no, no es para todos igual”, señaló Antonio Mohamed en conferencia de prensa.

Sin embargo, El Turco, quien estuvo en el banquillo del América en el 2014, aseguró que el Toluca llega con el ánimo a tope al juego contra su verdugo en los cuartos de final de la pasada campaña.

“Llegamos bien, con muchas ganas, son tres puntos más, seguramente nos servirá mucho para medirlos y para poder tener un parámetro para el futuro”, sentenció el timonel argentino.

El otro encuentro más esperado del fin de semana lo disputan Pumas y Chivas en Ciudad Universitaria, donde ambos conjuntos intentarán dejar atrás sus derrotas a mitad de semana y escalar posiciones.

Raúl Alpízar fue elegido como entrenador interino de los del Pedregal tras la salida del argentino Gustavo Lema, quien fue cesado tras el tropiezo en Tijuana el martes, caída que dejó a los auriazules con 11 puntos y en el decimosegundo puesto, dos abajo del Guadalajara, que tiene la misma cosecha, pero mejor diferencia de goles.

Chivas solamente tiene una victoria en la última década en la cancha del Olímpico Universitario, misma que consiguió en la Jornada 8 del Clausura 2023, cuando se impuso por marcador de 2-1.

55 victorias tiene André Jardine como DT del América

46 juegos dirigió Antonio Mohamed al América en el 2014

EL ELEGIDO. De acuerdo con información de Mediotiempo, Pumas llegó a un acuerdo con Efraín Juárez para que asuma la dirección técnica del club auriazul después de la salida del argentino Gustavo Lema.

El canterano del equipo universitario dejó el timón del Atlético Nacional el mes pasado luego de haber logrado el doblete en el futbol colombiano. Juárez ganó un título con los felinos.