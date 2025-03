Pumas UNAM: El día que Ricardo Ferretti corrió a Efraín Juárez y Pablo Barrera por bailar (VIDEO)

La llegada de Efraín Juárez a los Pumas de la UNAM renovaron al equipo felino, pues al parecer le impregnó orden y disciplina a los jugadores en el entrenamiento, aunque al ahora entrenador lo corrió Ricardo Ferretti de una práctica por estar bailando con Pablo Barrera.

Y es que Juárez recordó el día en el que, siendo jugador de los Pumas, el Tuca Ferretti, quien era su entrenador, lo corrió de un entrenamiento en Cantera por estar jugando con Pablo Barrera y asegura que el exDT y ahora analista de televisión no los dejó regresar a la práctica.

Al exentrenador del Atlético Nacional de Colombia le mostraron un vido en donde el Tuca Ferretti dice: “Efraín Juárez y Pablo Barrera, yo siempre los echaba del entrenamiento”, lo que generó risas en el ahora timonel de los Pumas.

El Tuca Ferretti corrió de un entrenamiento a Juárez y Barrera

“Estaba en un ejercicio y yo volteaba y los dos estaban bailando en el entrenamiento”, dijo Ferretti, a lo que Juárez respondió. “El Tuca nos traía en friega a Pablito y a mí, y a todos los jóvenes, y un día nos cachó bailando y nos sacó del entrenamiento. Nos quedamos en una banquita esperando que nos dejara entrar”.

Ricardo Ferretti, multicampeón del futbol mexicano como estratega, es conocido por su carácter y su mano dura como entrenador, rasgos que Juárez destacó y explicó que ahora que es director técnico entiende la intensidad del Tuca.

“Aprendí bien, porque yo también soy muy regañón y ahora lo entiendo, a la distancia entiendo porqué, porque quiere lo mejor de nosotros y es lo que hago hoy, quiero lo mejor de mis jugadores, Tuca, sabes lo mucho que quiero, te respeto y admiro”, dijo.

Para Efraín Juárez el Tuca Ferretti es uno de los entrenadores que más le han marcado en su carrera y de los que más aprendió, aunque no fue el único, ya que dio nombres de estrategas que le dieron enseñanzas.

Efraín Juárez y los entrenadores que lo marcaron

“Le aprendí a todos, tuve la fortuna de haber estado con los mejores entrenadores del futbol mexicano, desde Tuca Ferretti, Javier Aguirre, Turco Mohamed, Vucetich… de cada uno les he tomado cosas”, dijo para ESPN.

Aunque tiene mucho cariño por el Tuca, Juárez dijo que el mejor entrenador en la historia del futbol mexicano es Javier Aguirre, a quien sueña con superar algún día.

“Tuca Ferretti y Javier Aguirre me han marcado muchísimo. Tuca me dio la oportunidad de debutar y me enseño todos esos fundamentos y Javier le tengo un cariño y admiración grandísima, mi sueño es algún día poder ser el mejor entrenador de México y para eso tienes que ser mejor que el ‘Vasco’ Aguirre, porque el dirigió al Atlético de Madrid, tres veces mundialista…”, declaró Efraín Juárez.

