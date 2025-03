América: André Jardine revela el estado de salud de Kevin Álvarez (VIDEO)

El Clásico Nacional de la Jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX entre América y Chivas fue muy intenso, pues aunque terminó en empate, los equipos se entregaron y chocaron en varios ocasiones, dejando el partido muy caliente, tanto que lamentablemente un fan agredió a Kevin Álvarez.

Al jugador del América le aventaron una botella de vidrio que explotó al hacer contacto con el piso y que lo lastimó de la rodilla derecha, como lo confirmó el entrenador azulcrema André Jardine, quien explicó más sobre el hecho.

”De la botella, lamento mucho porque fue un peligro que pasó. Si pega en la cabeza de un jugador, podríamos estar hablando de algo muy serio”, empezó el técnico brasileño en conferencia de prensa luego de terminar el partido de la Liga MX.

“Gracias a Dios, que le pega en la pierna a Kevin, está con un corte en la pierna. Pero menos grave de lo que se pudiera decir. De nuestra parte, espero que la liga tome las providencias porque no puede pasar”, dijo el estratega.

Erick Sánchez, mediocampista de las Águilas y compañero de Álvarez, no pasó dejar la oportunidad para hablar sobre lo sucedido con el lateral, quien al salir del Estadio AKRON lo hizo con una venda en la rodilla.

“En general no puede pasar en ningún estadio, aventar una botella de vidrio. Afortunadamente no le pegó en la cabeza a Rodrigo (Aguirre). Cuando reventó en el piso es cuando le pega a Kevin (Álvarez). Como lo he dicho, la violencia no está permitida en cualquier estadio, debemos de pelear por eso, no está bien en ningún lado”, dijo El Chiquito.

La violencia se hizo de nuevo presente en el Estadio AKRON, que recibió el segundo de los tres juegos entre Chivas y América, que se enfrentan de nuevo a media semana en la vuelta de su duelo de octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Reprueba la agresión que recibió Kevin Álvarez y pide que la @LigaBBVAMX tome cartas en el asunto.



André Jardine



"Kevin tiene un corte en la pierna. Espero que la liga tome las providencias porque esto no puede pasar".

Sobre el incidente que vivió Kevin Álvarez, otro que alzó la voz fue Rodolfo Cota, portero que fue titular en la Liga MX y exguardameta del Club Deportivo Guadalajara, quien dijo que es triste que en un estadio como el AKRON sigan pasando este tipo de cosas.

“Puede pasar en todos los estadios, siempre por una persona, por un tonto, no sé cómo decirle. Que pasen este tipo de cosas, la verdad, qué malo, qué triste para un estadio como lo es aquí en Guadalajara. Esa es la realidad, yo creo que no es la primera vez que pasa, pero sí, ya digo, una botella de vino. Te pueden agregar una botella de plástico, vasos, pero ya una botella de vino, digo, hay que ver quién fue la persona. Si la tienen ubicada, pues bueno, ya vendrá el castigo para esa persona”, dijo.

