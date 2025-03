¿Penta Zero Miedo lucha este 10 de marzo en la WWE por Netflix?

Foto: Instagram de Penta Zero Miedo

Penta Zero Miedo en la WWE

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y en parte del mundo. Aunque tiene poco tiempo dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Penta está recibiendo mucho apoyo de la gente, que lo quiere ver cada semana, por lo que te compartimos si estará dentro de la cartelera para WWE Raw de este lunes 10 de marzo, que se podrá ver en vivo por la señal de Netflix.

El Zero Miedo llegó a dominar Estados Unidos. Debutó en WWE en la marca Raw y lo hizo con victoria sobre Chad Gable, en una noche que quedará para el recuerdo. El gladiador mexicano tuvo que batallar bastante para poder cumplir su sueño y fue considerado para el Royal Rumble 2025 a pesar de tener poco tiempo dentro de la empresa.

¿Quién estará en WWE Raw este lunes 10 de marzo?

Lamentablemente para los aficionados de la lucha libre, Penta Zero Miedo no estará en la cartelera de WWE Raw de este lunes 10 de marzo, pues no aparece dentro de la programación, a reserva de que haga una presentación sorpresa.

Cartelera de Raw

Steel Cage Match: CM Punk vs. Seth Rollins

Tornado Tag Team Match: The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. LWO (Rey Mysterio y Dragon Lee)

AJ Styles retará a Logan Paul

Jey Uso vs. Grayson Waller

No obstante, Raw tenderá una gran cartelera con la lucha principal entre CM Punk y Seth Rollins en una Steel Cage Match (lucha en jaula de acero), además que habrá participación mexicana.

La dupla tricolor conformada por Rey Mysterio y Dragon Lee, miembros del Latino World Order (LWO), chocan en una Tornado Tag Team Match ante Kofi Kingston y Xavier Woods, elementos de The New Day.

De la misma manera, uno de los favoritos de la afición y que regresa tras una larga ausencia, AJ Styles, retará en una mano a mano a Logan Paul, quien tuvo una destacada actuación en la Cámara de la Eliminación. Y el ganador del Royal Rumble 2025, Jay Uso, se enfrentará a Grayson Waller.

aar