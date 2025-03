Mi tiempo de apostar la máscara ya pasó: Atlantis

Atlantis es uno de los luchadores más históricos y ganadores de los encordados mexicanos y en exclusiva en el programa La Razón Deportiva reconoció que a él no le gusta hablar de un tiempo para su retiro, pues no es algo que le preocupe, ya que cuando él lo decida se hará a un lado, pues también está preparando a su hijo para que mantenga el legado en lo más alto.

“Mi etapa de apostar la máscara ya terminó, ya pasó ese ciclo, y si fueran a mi casa podrían disfrutar de un gran museo, pues yo he ganado máscaras muy importantes y de grandes luchadores a lo largo de los años”, dijo.

El Dato: El 13 de julio del 2018 festejó a lo grande sus 35 años de trayectoria teniendo a un lado a Octagón y Rayo de Jalisco Jr., ante Fuerza Guerrera. Mascara 2000 y Último Guerrero

Por otra parte, resaltó que lo han buscado para realizar alguna serie o películas de su vida, pero que por cuestiones personales no se han hecho, pero sí tiene deseo de hacerlo.

“Mi personaje me ha llevado a muchas partes del mundo y he hecho comerciales, películas, muchas cosas. Tengo unas películas en puerta y estamos en eso, pero son cosas que están paradas por temas personales”, añadió el gladiador del CMLL.

Al recordar las máscaras que ganó, resaltó que “tengo varias máscaras y son de las más importantes en la historia de la lucha libre. Los luchadores a los que les he ganado han llorado y yo creo que cuando yo la pierda, que aún no nace quien me la quite y no creo que suceda, pero yo creo que me da un infarto”, reconoció.

El Rey de la Atlántida es uno de los luchadores más queridos por parte del público mexicano y sabe muy bien que eso se lo ha ganado a base de entrega y disciplina.

“Tengo una campaña excelente como deportista, el deporte de la lucha libre me ha dado mucho y es de inteligencia, no de competencia; la lucha libre es una ciencia y hay que prenderla bien para transmitirla a la gente”, destacó.

Atlantis no se hace menos y sabe que ser luchador es una gran responsabilidad, pues la idea de querer entretener al público pasa por muchas facetas y la gente que piensa que los combates ya están arreglados están totalmente equivocados.

Atlantis es unos de los luchadores más ganadores en la historia del CMLL. ı Foto: La Razón

“Un luchador es un actor de primera toma, tienes que convencer a la gente de lo profesional que eres y la lucha libre no es un juego, no es mentira y lo que pasa es que los deportistas profesionales hacemos ver fáciles las cosas, pero no es así y luego la gente habla mucho”.

Atlantis sabe que su legado se debe respetar y así se lo ha inculcado a Atlantis Jr., quien ya es un referente y en el extranjero es uno de los gladiadores más queridos.

“La lucha libre no es fácil, cuando debutó como Atlantis Jr. le dije muchas cosas que le entraron por un oído y le salieron por el otro, pero ahorita ya sabe lo que carga y que su padre nunca ha tenido nada ilegal y que siempre ha tenido una imagen intachable y sobre todo con los niños”, destacó.

ATLANTIS

Bando: Técnico

Llave: La Atlántida

Peso: 89 kgs

Estatura: 1.78 mts

Lugar de nacimiento: Los Altos, Jalisco

Profesores: Cuauhtémoc “Diablo” Velasco

El originario de Guadalajara sabe que lo principal muchas veces es el dinero y ya le recomendó a su hijo hacer historia en el extranjero, que se respete su legado y máscara en el mundo y que gane muchos billetes verdes.

“Yo le digo ‘oye mano que suerte tienes, lo que yo aprendí en 40 años yo te lo enseñé en dos’. Va por muy buen camino, en un par de años más será uno de los mejores luchadores mexicanos de la actualidad y todos debemos de preparárnosla para poder seguir adelante”, relató el luchador del CMLL.

Atlantis sabe que el retiro puede estar cerca, pero tampoco está alejado de él, resaltando que él no pone una fecha, pues a su consideración se ve mal cuando los luchadores dice que ya no regresarán y siguen arriba del ring aunque ya no puedan.