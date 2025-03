Ramos en 3 juegos suma mismos goles que James y más que Chicharito y Henry

En solamente tres partidos, Sergio Ramos está demostrando su olfato goleador y ya suma dos anotaciones, las mismas que James Rodríguez y uno más que Javier Chicharito Hernández y hasta Henry Martín.

Si se pensaba que las grandes estrellas que llegaron a la Liga MX solamente lo hacían para pasar el rato, están demostrando con buenas actuaciones que su talento es nato y quieren cerrar su carrera de la mejor manera y se están acoplando rápidamente al futbol mexicano.

Con el gol que hizo Sergio Ramos ante el Cruz Azul el fin de semana, el defensa español ya llegó a dos anotaciones, las mismas que lleva James Rodríguez y supera lo hecho hasta por el momento a Chicharito Hernández.

Comparado con los delanteros del Rebaño, al único que supera Sergio Ramos es a Roberto Alvarado, pues Alan Pulido también acumula dos anotaciones.

James Rodríguez con el León esta demostrando que es el hombre importante en el Bajío, pues desde que se supo su llegada se hablaba mucho si llegaba a aportar o no, pues su última etapa en clubes no logró demostrar su nivel y fue duramente criticado.

El originario de Colombia tiene al León peleando los primeros lugares con el América y Tigres.

Por su parte, Sergio Ramos se tardó en debutar en la Liga MX, pero los pocos partidos que ha disputado han sido muy importantes para el Monterrey en el certamen local, pues los tiene actualmente peleando por el play-in.

La leyenda del Real Madrid ya le marcó a Santos y al Cruz Azul y aún le queda enfrentar a los poderosos de la Liga MX en la actualidad, como lo son León, América y Tigres.

Actualmente los regiomontanos ocupan el noveno lugar con 16 unidades, pero gracias a Ramos, los de La Pandilla se ven con una cara distinta y demuestran su gran poderío.

El Monterrey es una de las plantillas más caras de la Liga MX, junto al América, pero aún no logra demostrar dicho poderío, pues hay una gran cantidad de equipos que acumulan mejor cantidad de puntos.

Sergio Ramos no solamente es uno de los mojares defensas centrales en la historia del futbol mundial, sino que también es un excelente cabeceador y, por lo mismo, ayudó al Real Madrid a que lograra sobrellevar varios resultados cuando los delanteros no lograban ser contundentes.

Los ofensivos de Chivas no son los únicos que se deben de preocupar, pues Ramos también lleva más dianas que Henry Martín y Rodrigo Aguirre, ambos atacantes del América y que aún no logran destaparse, situaciones que preocupan a André Jardine, pues sus hombres gol no pueden perforar las redes rivales.

James y León pierden invicto ante Santos

El León de James Rodríguez perdió el invicto en el Torneo Clausura 2025, luego de caer sorpresivamente y de último momento 2-1 ante los Guerreros de Santos Laguna, que son el peor equipo de la Liga MX en el Clausura 2025.

Con goles de Ramiro Sordo al 75′ y de Anderson Santamaría al 92′, Santos sacó tres puntos de oro y le quitó el paso perfecto al conjunto Esmeralda, que empezó ganando el compromiso gracias a John Stiven Mendoza al 60’.

En un partido lleno de remates, los locales sacaron la mejor parte y con anotación en el tiempo añadido consiguieron su segunda victoria en lo que va del semestre, pero no fue suficiente para dejar el fondo de la tabla general.

Por su parte, Los Panzas Verdes se mantienen como líderes de la Liga MX, pero sufrieron su primera derrota, que los deja con 26 unidades, dos más que las que tiene el sublíder América.

En la primera parte, el club Esmeralda tuvo más llegadas de peligro. La Fiera terminó con 9 remates, tres de ellos al arco, y uno acabó dentro de las redes, siendo de James Rodríguez, pero anulado, quien se quedó con las ganas de celebrar una nueva diana en el futbol mexicano.