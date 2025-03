Gaby Agúndez, enfocada en resolver rumbo a la Copa del Mundo de Clavados

A pesar de tener la medallista olímpica Gaby Agúndez un breve encuentro durante la conferencia de prensa de anuncio de la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara con Rommel Pacheco, director general de la Conade, la clavadista consideró que el tema de su demanda actual para el retroactivo de su beca y apoyos “se resuelve en los juzgados”.

La campeona panamericana declaró que “el tema de mi demanda no tiene que ver con la Copa del Mundo, es importante que aprenda a separar una cosa de la otra para no desenfocarme de lo que realmente importa, espero que el tema de la demanda se resuelva, a final de cuentas yo trabajé, me esforcé y son mis resultados, es lo que yo me he ganado, voy a dejar ese tema en manos de mi abogado y tengo toda la fe que se solucione”.

Para sus competencias de esta temporada que serán las tres fechas de las Copas del Mundo y el Mundial de Singapur dijo Gaby Agundez: “Espero no tener que andar con un ojo en el entrenamiento y otro viendo cómo se resuelve el tema de los recursos, tengo entendido que para lo que viene no vamos a tener que andar buscando”.

Asimismo, habló del apoyo incondicional de Jalisco, estado al que representará oficialmente este ciclo olímpico, al solicitar la baja a Baja California Sur: “Desde el día uno me recibieron con las puertas abiertas, siempre me han hecho sentir parte del equipo de Iván Bautista, llevo ya dos ciclos olímpicos entrenando ahí para Tokio, donde me convertí en medallista olímpica, para París y ya era hora de aventarme este tercer ciclo olímpico representando a Jalisco”.

Indicó que a través del CODE ha recibido el respaldo para viajes nacionales e internacionales, instalaciones deportivas para entrenar, entre otros.

“Las cartas están sobre la mesa, no hay nada qué ocultar, el CODE ha sido un gran respaldo y así como lo ha sido para mi, todavía más para Iván (entrenador) que lleva toda una carrera deportiva y cuántas medallas no ha dado a México, todos esos talentos nuevos vienen del equipo de Iván Bautista.