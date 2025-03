Atlético vs Real Madrid: Resumen y goles de la vuelta de octavos de final de Champions League (VIDEOS)

El Real Madrid sufrió de más para convertirse en el último club clasificado a los cuartos de final de la Champions League a costa del Atlético, al que eliminó 4-2 en serie de penaltis después de perder 1-0 la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano para un global de 2-2.

El inglés Conor Gallagher inauguró los cartones 30 segundos después del silbatazo inicial, cuando marcó con un disparo de derecha en el área para dejar sin oportunidad al belga Thibaut Courtois.

La tempranera anotación de los colchoneros cayó como balde de agua helada para los merengues, que hasta el minuto 8 tuvieron su primera oportunidad con un disparo de derecha de Vinícius Júnior que fue rechazado.

Thibaut Courtois salvó al Real Madrid del segundo en contra al 24′ con una gran desviada a un potente y colocado remate del argentino Julián Álvarez.

Ferland Mendy perdió el esférico después de resbalarse y la acción casi termina en el segundo gol del Atlético al minuto 53, cuando Aurélien Tchouaméni casi hace autogol al desviar un centro de los locales, pero la acción culminó en tiro de esquina.

Clement Lenglet cometió falta en el área sobre Kylian Mbappé al minuto 68. Vinícius Júnior ejecutó al 70’ la pena máxima, misma que erró después de mandar el balón por arriba de la cabaña resguardada por Jan Oblak.

Giuliano Simeone estuvo cerca de aprovechar el desconcierto merengue un minuto más tarde con un tiro de derecha tras un pase de Rodrigo De Paul.

El Real Madrid respondió con un remate de cabeza de Lucas Vázquez al 73′ a centro de Vinícius, acción a la que prosiguió un zurdazo de Antoine Griezmann fuera del área.

Atlético y Real Madrid se van al alargue

El marcador no se movió más y el derbi se fue a tiempos extra, donde la primera ocasión la tuvo el Real Madrid con un tiro de derecha de Brahim Díaz fuera del área.

El noruego Alexander Sørloth perdonó a los dirigidos por Carlo Ancelotti al 98′ al mandar desviado un disparo a quemarropa luego de un pase de Pablo Barrios.

Tanto la segunda mitad como el primero del alargue carecieron de emociones en las áreas. El defensa alemán Antonio Rüdiger tuvo la primera del segundo suplementario con un remate de cabeza a servicio de Lucas Vázquez al 110′.

Borussia Dortmund elimina al Lille

El Borussia Dortmund alcanzó los cuartos de final de la Champions League al vencer 2-1 al Lille, dándole la vuelta a un madrugador déficit y sacó cita para medirse contra el Barcelona por la búsqueda del pase a semifinales.

Los subcampeones de la pasada edición del torneo se clasificaron con un triunfo 3-2 en el marcador global tras empatar 1-1 en el partido de ida de los octavos de final la semana pasada en Alemania.

El gol decisivo a Maximilian Beier a los 65 minutos cayó poco después de que su compañero Emre Can igualó con desde el punto penal. Can convirtió a los 54 luego que Thomas Meunier, un ex del Dortmund, derribó a Serhou Guirassy dentro del área.

Lille, que nunca ha alcanzado los cuartos de final de la Champions League, se adelantó al 5′, cuando el remate del delantero canadiense Jonathan David se coló entre las piernas del portero Gregor Kobel.

Por su parte, el Aston Villa goleó 3-0 al Club Brujas en Inglaterra para un global de 6-1, mientras que el Arsenal venció por acumulado de 9-3 al PSV Eindhoven tras el 2-2 en el cotejo de vuelta en el Emirates Stadium.

