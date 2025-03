F1: Max Verstappen se cansa rápido de Liam Lawson y pide que lo cambien de equipo; “sería más rápido”

La situación entre los pilotos de Red Bull al parecer ya empezó a sufrir fracturas, pues Max Verstappen lanzó un duro comentario para Liam Lawson, pues el neerlandés comentó que al piloto neozelandés le vendría bien un cambio de equipo.

Liam Lawson ha tenido un decepcionante inicio en la Temporada 2025 de la Fórmula 1, no suma puntos, mucho menos podios, no ha podido avanzar de Q1 en las sesiones de clasificación y el pronostico en las carreras venideras no es favorable.

A diferencia de Lawson, Verstappen ha dado la cara por Red Bull, lo que lo llevó a decir: “Si haces una media entre los dos pilotos, también con los otros equipos, porque están todos bastante cerca. Creo que iría más rápido en el auto de Racing Bulls. Sí, realmente lo creo”, indicó a De Telegraaf.

Para Max Verstappen, la llegada de Liam Lawson solo evidenció la diferencia de nivel que hay entre ellos, ya que el nivel del neozelandés es más similar al de Yuki Tsunoda, quien maneja en Racing Bulls.

“Siempre es difícil de decir, pero cuando Liam todavía conducía en Racing Bulls, estaba bastante igualado con Yuki. No había mucha diferencia entre ellos. Ahora, de repente, esa diferencia es muy grande, y además ellos están muy cerca de mí, así que eso te dice algo”, agregó el neerlandés.

Multan a escudería en la F1

El equipo Williams fue multado con 54 mil dólares por los comisarios del Gran Premio de China de F1 debido a un error de comunicación. La penalización se debió a que la escudería no grabó video a bordo durante la práctica del viernes, ya que creía que las cámaras vendrían precargadas con tarjetas de memoria SD.

La mayor parte de la multa, 43 mil dólares, fue suspendida. La FIA equipó todos los coches con cámaras inalámbricas orientadas hacia adelante y hacia atrás en China. El organismo rector del deporte motor intensificó el control sobre la flexión del alerón trasero tras la apertura de la temporada en Australia con una prueba de carga estática más rigurosa.

Williams debía proporcionar archivos de video de la nueva cámara menos de una hora después de finalizar la práctica, pero no se capturaron datos debido a que las ranuras de SD vacías.

“Ellos (Williams) notaron durante la mitad de la sesión que había una luz roja intermitente en las cámaras y le informaron al Delegado Técnico”, indicaron los comisarios en un comunicado. “Sin embargo, no sabían qué significaba la luz intermitente y, en cualquier caso, ya era demasiado tarde para instalar la(s) tarjeta(s) SD para entonces.”

“No hubo indicios de que los alerones no cumplían con los requisitos de flexibilidad de la carrocería bajo el Reglamento Técnico”. Williams dijo que se abordarán sus procedimientos internos y que todas las grabaciones futuras se proporcionarán sin problemas.

“Entendemos que, para garantizar una supervisión justa de los reglamentos técnicos, la FIA emitió la multa resultante y les agradecemos por las conversaciones constructivas y el manejo mesurado de este asunto”, decía un comunicado de Williams.

aar