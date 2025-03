UFC México: Brandon Moreno, de cara a su pelea ante Steve Erceg, asegura que su meta sigue siendo “ser campeón”

En 2021 México consiguió a su primer campeón mundial de la UFC con la aplastante victoria de Brandon Moreno por sumisión ante Deiveson Figueiredo. Seis años después, ya sin el cinturón, el tijuanense no quita el dedo del renglón y asegura que buscará ser monarca una vez más.

De cara a su pelea en UFC México este 29 de marzo, el peleador tijuanense reveló que tiene en mente disputar una vez más por el oro de la división en donde actualmente es el segundo sembrado.

“La meta final es con Pantoja, la meta es ser campeón, no es mi intención tararme cuatro veces con Deiveson Figueiredo y Alexandre Pantoja, pero si es lo que toca”, dijo en el Media Day de la UFC México.

La opinión de Brandon Moreno sobre su división en la UFC

Moreno a pesar de los años sigue en lo más alto del peso mosca de la UFC, tan solo detrás de Brandon Royval y del campeón Pantoja, lo que le hace pensar que la división está estancada.

“La división está un poco rara porque hay peleadores nuevo, pero este sábado vamos a platicar con la compañía si nos llevamos la victoria, a ver qué sigue”, agregó.

Brandon Moreno nunca ha podido ganar en México, pero a pesar de ello no se siente en deuda con el público mexicano, ya que considera que les ha regalado muchas alegrías a la gente.

“No siento en deuda para nada. He dado muchas alegrías a la gente que me sigue, he estado arriba, abajo y ese tipo de comentarios me ha desenfocado. Llevarte estas presiones, no he pensado en el pasado, si gano voy a hacer lo mismo, iré de vacaciones y me iré con ellos haré lo mismo y estar contento y positivo”, afirmó.

Para su combate del 29 de marzo ante Steve Erceg, Brandon Moreno espera poder recuperar el cinturón y después defenderlo.

“No he defendido el cinturón. Soy vieja escuela, recuperar el cinturón y defenderlo”, indicó.

