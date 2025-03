¡CONFIRMADO! WWE anuncia la llegada de Rey Fénix y ¿Cuándo será su debut? (VIDEO)

La WWE hizo oficial la llegada de Rey Fénix a la compañia estadounidense y tendrá su debut en la marca de Smack Down el próximo viernes 4 de abril.

La noticia de la llegada del hermano de Penta Zero Miedo a la empresa dirigida por Triple H, se anunció este viernes 28 de marzo en la transmisión en vivo, con un video donde se ven sus movimientos, sus señas y el día de su presentación de Fénix en Smack Down.

Semanas atrás, se especulaba la llegada del gladiador mexicano a los encordados americanos y finalmente la noticia se hizo realidad, de igual manera, aún no se sabe si su comienzo en la compañía será arriba del ring o mediante una promoción.

Con su llegada, un mexicano más se une a la WWE y las opiniones están divididas entre los aficionados de la lucha libre, si deberían regresar los Lucha Brothers, dupla conformada por Penta Zero Miedo y Rey Fénix.

¿Volverán a unirse los Lucha Brothers?

Con la llegada de Rey Fénix a la WWE, la idea y el sueño de mucho aficionados de ver de nuevo a los Lucha Brothers juntos se puede hacer realidad.

Penta Zero Miedo y Fénix podrían volver a reunirse para luchar juntos en los encordonados de la compañía americana, sin embargo, aún debe de hacer su debut en Smack Down y esperar a las órdenes de Triple H.

De igual manera, para muchos seguidores de la empresa estadounidense, esta dupla no se debería de hacer realidad, esto con el fin de que ambos gladiadores mexicanos puedan hacer su carrera individual sin problema en la WWE.

La cartelera de #WWERaw de la próxima semana pic.twitter.com/a92CRp5kqC — SoloWrestling (@Solo_Wrestling) March 24, 2025

¿Cuándo pelea Penta Zero Miedo en Raw?

La próxima edición de Monday Night Raw será el próximo lunes 31 de marzo desde el The O2 Arena, ubicada en Londres, Inglaterra, en donde habrá luchas interesantes.

Lamentablemente, Penta Zero Miedo no aparece en la cartelera del siguiente show, donde tendremos la disputa del Campeonato Mundial de mujeres de WWE entre IYO SKY (c) vs. Rhea Ripley.

Sin embargo, no te puedes perder la siguiente emisión de Raw, porque el Zero Miedo podría aparecer de sorpresa sobre los encordados británicos, como lo hizo hace unas semanas cuando atacó a Ludwig Kaiser.