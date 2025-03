Manuel ‘Loco’ Torres noquea terroríficamente a Drew Dober, quien quería seguir peleando inconsciente (VIDEO)

Manuel Torres regresó a la senda del triunfo en la UFC y no pudo de hacerlo de mejor manera, pues noqueó en el primer round a Drew Dober, quien quedó claramente afectado al querer pelear fuera de sí.

El Loco Torres conectó una mano derecha directo en el rostro de su rival, quien al caer se aferró a la pierna del mexicano, pero su estrategia no le sirvió, ya que solo recibió más castigo y quedó completamente dormido.

EL LOCO ENDS IT 😱



Manuel Torres with a HUGE TKO victory at #UFCMexico! pic.twitter.com/AJEOb1d490 — UFC (@ufc) March 30, 2025

Dober, nacido en Colorado, se levantó inconsciente, tambaleando y con la mirada perdida, en ningún momento se dio cuenta que el árbitro había detenido el combate y se puso en guardia para seguir, pero las asistencias entraron a la jaula para calmarlo.

Los médicos sentaron a Drew Dober en un banquito para que se tranquilizara y pudiera entender lo que le había pasado. El peleador necesito de la ayuda de dos personas para poder sentarse, pues su cuerpo seguía noqueado.

El trabajo mental, la clave de la victoria del Loco Torres

Luego de la pelea, Manuel Loco Torres comentó que el trabajo mental fue parte importante para su victoria en UFC México, pues después de venir una derrota, el trabajo con su equipo fue clave para revertir la mala pasada de su combate anterior.

“Estuve trabajando mucho mentalmente, todo lo que tenía que hacer. Realmente estuve trabajando mucho dentro de mí para subirme a esa jaula y sentirme cómodo”, dijo el peleador mexicano.

▶ #Video | ¡BRUTAL EL LOCO TORRES!



Manuel Torres puso a dormir a Drew Dober y gana por KO en UFC México



El rival del mexicano ni cuenta se dio de que ya había perdido#UFCMéxico #UFCMexicoCity



📹 @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ShAxUtdtgv — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 30, 2025

En su combate pasado, el Loco Torres perdió por KO ante Ignacio La Jaula Bahamondes, por lo que reiteró que el trabajo mental fue clave para poder tener una nueva victoria.

“Pero fue mucho mentalmente, estar haciéndole caso a mis coaches. Simplemente porque cada vez me jalaban las orejas era hacerle caso: ‘Tienes que calmarte, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto’. Ven pa’ acá a entrenar, hacer caso”, dijo.

Tras noquear a Drew Dober, Manuel Torres afirmó que quiere entrar pronto en el Top 15 de la UFC y declaró que le gustaría que su siguiente combate sea en Guadalajara, pues se confirmó que en 13 de septiembre será Noche UFC.

“Voy a estar listo, me voy a preparar. Necesito sacar un poco de lesiones y concentrarme para estar listo. Me encantaría pelear en Guadalajara. La verdad, pelear frente a tu gente es algo que nunca se puede olvidar, es histórico. Ya he venido dos veces con UFC aquí a Ciudad de México, entonces ya he hecho historia”, aseguró.

aar