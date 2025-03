F1: Yuki Tsunoda humilla a Liam Lawson manejando el carro de Red Bull y hace un comentario radical

Luego de dos carreras completadas en la temporada 2025 de la F1, la escudería Red Bull decidió que Liam Lawson ya no fuera más uno de sus pilotos principales, tomando la decisión de darle el asiento del neozelandés a Yuki Tsunoda, quien dio sus primeras sensaciones al manejar el RB21.

El monoplaza de Red Bull y lo difícil que es manejarlos han sido tema de conversación en la Fórmula 1 durante años, y en la presente campaña no ha sido la excepción, pero al parecer a Tsunoda no le costará trabajo pilotarlo.

“Pasé dos días en el simulador. A partir de esa experiencia, no me pareció que el coche fuera tan difícil de pilotar. Tengo la impresión de que la parte delantera responde mucho, como la gente dice, pero si me preguntas si es difícil de manejar, no diría que me ha dado una sensación particularmente extraña, como mínimo en el simulador” dijo el nipón para Motorsport.com.

Las palabras de Tsunoda no dejan bien parado a Liam Lawson, quien llegó a Red Bull como la solución para competir por el título mundial de la F1 y sumar puntos al lado de Max Verstappen, pero no fue como se esperaba, pues no sumó puntos en ninguna de sus dos carreras.

“Nunca esperé correr para Red Bull en el GP de Japón. Este año es el último de la alianza entre Red Bull y Honda, así que correr en Suzuka con ellos se siente como el destino. Todo ha caído en su lugar para que yo esté aquí hoy. Estoy muy feliz de estar en Red Bull, lo he pensado con detenimiento y correr para ellos en Japón se siente muy irreal”, dijo.

Correr el Gran Premio de Japón es algo “irreal” para Tsunoda

Para el piloto japonés correr el Gran Premio de su país natal es algo “irreal”, pues no esperaba ser el piloto principal de Red Bull y mucho menos competir frente a sus aficionados y agregó que le encanaría terminar en el podio.

“No quiero subir mucho las expectativas, pero para este GP de Japón, quiero acabar en el podio. Dicho esto, sé que no será nada fácil. Mi prioridad es entender el coche, ver cómo se comporta en comparación con el Racing Bulls. Si puedo disfrutar y familiarizarme en Libres 1, sé que los resultados llegarán y si eso conduce a un podio, sería increíble”, indicó.

Taking a look at @yukitsunoda07's career so far 🇯🇵📸 pic.twitter.com/WNOHYWVXQy — Oracle Red Bull Racing | オラクル・レッドブルレーシング (@redbullracing) March 27, 2025

Yuki Tsunoda aseguró que está emocionado y que encarará el resto de ser el piloto principal de Red Bull durante la temporada 2025 de la F1.

“Cuando recibí la llamada, pensé que esto iba a ser interesante. Estoy emocionado de cara al reto que tengo por delante. No hay muchos momentos en la vida en la que te enfrentas a esta presión extrema y a una oportunidad tan grande como ésta, así que sólo puedo imaginar que va a ser una carrera increíblemente emocionante”, dijo .

