Javier Aguirre sorprende con sus palabras sobre Rafa Márquez y su conexión para dirigir a México; “pinche Rafa”

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, tuvo una entrevista con Marc Crosas y habló sobre su auxiliar técnico Rafael Márquez, a quien elogió y lleno de halagos por su buen trabajo en el Tricolor.

Márquez llegó hace un año al combinado azteca para unirse al equipo de trabajo del Vasco Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en México Estados Unidos y Canadá.

El entrenador de la Selección Nacional comentó que Rafa Márquez es una pieza fundamental en su cuerpo técnico y que está muy contento de tenerlo como auxiliar.

“Rafa es un buen talante, currante, trabajador, está en todo, me gusta mucho su método de trabajo, y el cuate me ha sorprendido gratamente. Estoy muy contento con él, me da buenos entrenamientos, bien de verdad, estoy muy contento.“, expresó el estratega del Tricolor.

@tudn_usa 🤩 ¡La importancia de Rafa Márquez en el cuerpo técnico de Javier Aguirre y el sueño de que este llegue hasta 2030! 🇲🇽🏆 ♬ sonido original - TUDN USA

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana?

Después de proclamarse campeones de la Concacaf Nations League, la Selección Mexicana ya se prepara para afrontar dos partidos ante rivales europeos en el mes de junio.

Su primer enfrentamiento será ante su similar de Suiza en suelo estadounidense, el Tricolor jugará en el Rice-Eccles Stadium el 7 de junio de 2025.

Tres días más tarde, se medirán ante la selección de Turquía en el Kenan Memorial Stadium el 10 del mismo mes, con este compromiso terminarán su preparación de cara a la Copa Oro.

¡Somos CAMPEONES de la Liga de Naciones de #Concacaf! 🏆🇲🇽



¡Juntos, lo dimos #PorMéxicoTodo!



¡Incondicionales, el trofeo se viene a casa! 🥰🤩 pic.twitter.com/BpPJ34yeGE — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 24, 2025

¿Cuándo es la Copa Oro 2025?

Este año se celebrará la vigésima octava edición de la Copa Oro en Estados Unidos, en donde la Concacaf invitó a Arabia Saudita a participar en el torneo continental.

La Selección Mexicana, por ser la actual campeona, será la encargada de inaugurar este certamen en el SoFi Stadium, que iniciará el próximo sábado 14 de junio y culminará el domingo 6 de julio, fecha en la que conoceremos al nuevo monarca de la competición.

De igual manera, se estará jugando el Mundial de Clubes al mismo tiempo, así que, en el verano del 2025 habrá mucha actividad futbolística para todos los aficionados al balompié mundial.