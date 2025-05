Se filtra incómoda conversación entre Canelo Álvarez y William Scull que no deja bien parado al mexicano (VIDEO)

Nadie quedó contento con la pelea de box entre Saúl Canelo Álvarez y William Scull, ni siquiera el propio púgil tapatío, quien tuvo un incómodo momento con su rival cubano, pues le reclamó su falta de actividad, lo que generó que en Arabia Saudita se viviera una velada aburrida, monótona y sin acción.

Cuando se llegó al final del round 12, Canelo se acercó a Scull y le dijo: “Así no vas a ganar”, una critica a la forma de pelear del nacido en Matanzas, quien a decir de los aficionados y algunos expertos, se la pasó corriendo por todo el cuadrilátero para evitar el choque de poder con el azteca.

Después, el Canelo Álvarez confirmó sus palabras para Scull. En charla postpelea con Tv Azteca el nacido en Guadalajara dijo que su rival se la pasó corriendo, pero aseguró que se disculpó por el nivel de combate que entregó.

“Como le dije: así no vas a ganar peleas, así no se gana peleas corriendo y haciendo ese tipo de cosas, no se ganan peleas y me dijo: ‘tú sabes, es la primera vez que estoy aquí estaba nervioso y por eso hice esta pelea, quería hacer una buena pelea discúlpame campeón’. La verdad por eso no me gusta pelear con ese tipo de peleadores, al final de cuentas se hace este tipo de pelas, al final no soy yo. Para que haya una pelea se necesita dos”, dijo Saúl.

Los aficionados fueron duros con el desempeño de William Scull, quien llegó como campeó de la Federación Internacional de Boxeo y buscaba quitarle al Canelo sus cetros de la OMB, AMB y CMB, pero se quedó bastante corto y fue un oponente de nivel bajo.

Canelo se enfrentará a Terence Crawford

Tras su victoria el Canelo Álvarez se convirtió por segunda vez en su carrera en campeón mundial indiscutido de peso supermedio y todo quedó listo para que se enfrente a Terence Crawford en un combate estelar en Las Vegas por las cuatro fajas.

Se confirmó que el combate será en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en donde dos de los mejores boxeadores del mundo por fin se verán las caras, aunque no sea en el punto donde tienen una mejor actualidad.

Ante Crawford será la segunda de cuatro peleas confirmadas de el mexicano tendrá bajo la promoción de Arabia Saudita y del jeque Turki Alalshikh, quien es uno de los impulsores más importantes del boxeo en años recientes.

aar