Red Bull celebra 400 GP con triunfo en Imola

Segunda victoria de la temporada y la 65 general para Max Verstappen, quien fue el más rápido en Imola para triunfar en el Gran Premio de Emilia-Romaña de F1, en donde el podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, como segundo y tercero, respectivamente.

Fue un gran día para Red Bull, pues sumaron puntos con ambos pilotos y festejaron su carrera 400 en la categoría reina con un triunfo más. De las cinco carreras en Emilia-Romaña, Verstappen tiene cuatro conquistas al hilo y la única vez que no ganó fue 2020, honor que mereció Hamilton.

En la arrancada Max Verstappen se puso como líder luego de pasar por el exterior a Piastri, quien no pudo defender su pole position ante el feroz ataque del actual tetracampeón de la F1 y que buscaba recortar distancia en el actual campeonato de pilotos.

El Dato: Albon se quejó de que Leclerc lo sacó de la pista mientras luchaban por el cuarto lugar y Hamilton aprovechó para superar a ambos pilotos en la carrera.

Las primeras vueltas de la carrera fueron muy agresivas, se estaba peleando con mucha intensidad las posiciones, aunque no todos los competidores lograron sacarle provecho, pues el francés Pierre Gasly, en su intento por pasar a Charles Leclerc, se metió en la grava y perdió muchas posiciones.

En la vuelta 29 se presentó un virtual Safety Car porque el piloto francés Esteban Ocon tuvo un problema con su monoplaza y lo llevó hasta uno de los costados con pasto de la pista. Como no hubo un choque y el carro no estorbaba el paso de los demás competidores no fue necesario la entrada del auto de seguridad.

“El inicio en sí no fue particularmente bueno, pero aún estaba en la línea exterior, o básicamente en la línea normal (de carrera), y pensé, ‘Bueno, simplemente voy a intentar por el exterior’, y funcionó muy bien”, dijo Verstappen sobre su adelantamiento crucial. “Eso, por supuesto, desató nuestro ritmo porque una vez que estuvimos en la delantera, el coche fue bueno”.

Esta bandera amarilla fue aprovechada por pilotos como Verstappen, Hamilton, Albon y otros para hacer una parada en el pit y cambiar neumáticos. No fue el único incidente de la carrera, pues en el giro 46 se presentó un safety car, en donde el mayor afectado fue Verstappen.

El piloto italiano de 18 años de edad Andrea Kimi Antonelli se detuvo en el costado de la pista y generó que entrara el carro de seguridad, lo que permitió que los tiempos se recortaran, algo que sin duda no le gustó a Mad Max, pues desapareció su ventaja de 27 segundos sobre Oscar Piastri, quien era segundo de la carrera.

Cuando se reanudaron las acciones, la verdadera pelea se dio entre Piastri y Lando Norris, compañeros de equipo, pero que no dejan espacio para que el otro destaque. En la vuelta 58 fue cuando el británico logró rebasar al australiano.

Luego de esta carrera en Imola, la emoción de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 se traslada a una de las citas históricas del serial como lo es el Gran Premio de Mónaco, que se ha vuelto controversial en los últimos años.

El atractivo de la carrera en El Principado se debe al lujo que lo rodea, pero en las últimas ediciones se ha criticado que es una prueba lenta, en donde no hay mucha oportunidad para rebasar y se ve poca acción, además que muchas veces el clima condiciona la conducción de los pilotos.

Desde 2020, año que no se corrió por la pandemia, sólo tres pilotos han ganado en Mónaco, que son el neerlandés Max Verstappen (2021 y 2023), el mexicano Checo (2022) y el local Charles Leclerc (2024). La carrera es el 25 de mayo.