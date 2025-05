Clubes de Expansión demandan a la FMF

Diez clubes de la Liga Expansión MX presentaron una demanda en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pidiendo el regreso del ascenso y el descenso en el futbol mexicano para la Temporada 2025-2026, esto según información compartida por The New York Times y The Athletic.

Los clubes involucrados son Atlante, Atlético Morelia, Leones Negros, Atlético La Paz, Alebrijes de Oaxaca, Cimarrones de Sonora, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida y Tampico Madero, que señalan que la desaparición del ascenso y descenso en 2020 afectó de manera negativa la planificación de inversiones, infraestructura y derechos de transmisión en la categoría de plata.

El abogado Eduardo Carlezzo, quien representa a los equipos de la Liga de Expansión MX, señaló al Times que es “absurdo” que se opongan al regreso del ascenso y descenso en la Liga MX, pues su argumento es que este sistema se tiene y funciona cada año en otras ligas del mundo.

“Los clubes están luchando para mejorar el sistema en su conjunto y para proporcionar derechos básicos para todos los clubes de todo el país. Es absurdo y sin sentido oponerse al regreso de la promoción y el descenso al futbol mexicano. Sólo se promovería un club y se relegaría. En Brasil, por ejemplo, cuatro clubes son promovidos y relegados cada año. En España, Italia, Francia e Inglaterra, tres clubes (están relegados)”, dijo en un escrito al Times.

Durante la pandemia por Covid-19, se instauró una pausa de cinco años al ascenso y descenso en la Liga MX, el cual tendría que llegar a su fin, sin embargo, ante la sospecha que este receso se extendería hasta la Temporada 2026-2027, fue que los clubes de la Liga de Expansión MX recurrieron al TAS.

“Ante el silencio total por parte de la FMF, y considerando que faltan pocos meses para el inicio de la nueva temporada, los clubes apelantes destacaron la urgencia de obtener una respuesta para planificar inversiones, infraestructura (proyectos), adquisiciones (de jugadores) y negociaciones de derechos de transmisión para la próxima temporada. Es imprescindible solicitar a la FMF que comience a tramitar todos los documentos legales y normas secundarias que sean necesarias para facilitar el regreso al anterior sistema de ascensos y descensos”, explicaría una parte de la demanda a la que tuvo acceso el medio citado.

La demanda interpuesta ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo alega que los dueños de los clubes de la Liga MX y directivos de la FMF no se han comprometido a regresar al ascenso y descenso, pese a que la pausa termina el 7 de junio, que coincide con el último día de la temporada de la Liga Expansión.

El Dato: Si el el descenso se mantuviera en el futbol mexicano, el Mazatlán hubiera sido el equipo que perdería la categoría en el Clausura 25.

La petición señala que el 24 de marzo y el 7 de abril, los representantes de los 10 clubes de la Liga de Expansión antes mencionados solicitaron oficialmente a la Federación Mexicana de Futbol y a la Liga MX el instaurar de nuevo el sistema de ascenso y descenso.

Los equipos que se mantuvieron al margen de la demanda fueron Celaya, Tepatitlán, Tapatío, Correcaminos de Tamaulipas, Coyotes de Tlaxcala y los Dorados de Sinaloa. De los clubes demandantes sólo Cimarrones no participó en los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025 tras argumentar problemas financieros.

Luego de esta información, la FMF comunicó en sus redes sociales que “no ha sido notificada de ningún procedimiento en su contra por el TAS. En caso de ser notificados, presentaremos nuestra postura ante las instancias correspondientes”.