Después de 54 años América y Toluca se enfrentan de nuevo en una final

Toluca, primer lugar de la tabla general de la Liga MX, y América, segundo puesto de la fase regular, se enfrentarán en una final del futbol mexicano después de 54 años, la última vez que los choriceros y los azulcremas se vieron las caras en un partido por el título fue en la temporada 1970-1971, cuando los de Coapa lograron vencer a los del Estado de México por un marcador de 2-0, con goles de Carlos Reinoso y Horacio López Salgado en el Estadio Azteca.

Después de casi seis décadas estos dos equipos, con una historia muy vasta en el balompié azteca, pelearán por llevarse el anhelado título del torneo local, los Esmeraldas buscarán llevarse la undécima estrella desde su fundación, mientras que, las Águilas quieren hacer historia y conseguir el primer tetracampeonato de los torneos cortos, ya que, en los certámenes de un año, Chivas ya lo consiguió en las temporadas 1958-59, 1959-60, 1960-61 y 1961-62.

El Dato: En torneos cortos el América y el Toluca se han enfrentado en 58 ocasiones, las Águilas tienen 21 victorias, los Diablos Rojos han ganado 23 veces y 14 empates.

En esta ocasión, los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán la enorme ventaja de recibir el partido de vuelta en su casa, el Estadio Nemesio Díez, donde los boletos van de los 800 hasta los 3,600 pesos mexicanos; sin embargo, en la reventa una entrada para el encuentro que definirá la final ronda los 70 mil pesos.

André Jardine estuvo en conferencia de prensa previo al episodio inicial entre el América y el Toluca, donde fue cuestionado sobre su experiencia entre la primera final que vivió como estratega azulcrema y ésta última donde podría ganar su cuarta corona consecutiva.

5 finales ha dirigido Mohamed antes de la del CL2025

18 partidos de Liguilla suma Jardine sin perder con América

“Vas adquiriendo más expediente, tanto nosotros del cuerpo técnico como los jugadores vamos normalizando un poco más estos momentos que sabemos cuán importante es para el club, cuánto representa para el futbol mexicano, para los americanistas. Vas adquiriendo más expediente y esto me parece siempre una buena sensación de sentirte preparado para momentos como éste”, platicó el entrenador brasileño.

Por su parte, Antonio Mohamed aseguró que las Águilas son el equipo más grande de México e intentarán quitarle la posibilidad de conseguir su cuarto título de la Liga MX, ahora en al Clausura 2025, consecutivo y conseguir el undécima trofeo para hacer la historia de los Diablos Rojos aún más grande.

“El América es el más grande, eso no hay duda, nosotros intentaremos quitarle la posibilidad de ganar cuatro torneos seguidos. Por eso estamos acá, para eso llegamos a la final, buscaremos nosotros también hacer mucho más grande al Toluca de lo que es, ése es el objetivo”, expresó el Turco Mohamed.

Por otro lado, André Jardine habló sobre los aficionados y reporteros que demeritan su trabajo y manifestó que tanto él como los jugadores están haciendo un duro trabajo para poder entrar en la historia del club capitalino.

Final ı Foto: Imagen: La Razón

“Yo acostumbro a decir que la opinión es libre, que de cada uno la opinión que quiera no cabe en mi ética comentar opiniones de otros, aun más cuando viene de otras aficiones o de reporteros que tienen una identificación con otro equipo, sé que este grupo va trabajando muy duro para cada conquista, va teniendo muy claro el objetivo de entrar a la historia de este club que no es una cosa sencilla”, reveló el André Jardine.

Además, el Turco Mohamed reveló que en la Jornada 10 del Clausura 2025 cuando el América venció 3-0 al Toluca, André Jardine le dijo que se encontrarían de nuevo, pero esta vez, en la gran final del futbol mexicano. “Después de esa fecha, cuando me despedí con André (Jardine), él me dijo, no se lo dije yo, él me dijo a mí ‘nos vamos a ver en la final acá’, así que le dije ‘bueno, ojalá’, y bueno se cumplió, así que, nosotros venimos viéndolos, nos venimos preparando para volver a enfrentarlos, yo al plantel ese día en el vestidor le dije que tenemos que aprender, también lo dije en la conferencia, que estaban arriba un escalón nuestro o dos en ese momento”, comentó el estratega argentino.

Hoy se jugará el partido de ida entre las Águilas y los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el partido está programado para que inicie en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Últimas 5 finales de la Liga MX ı Foto: Imagen: La Razón