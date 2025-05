Antonio Mohamed se muestra feliz por el título con Toluca; José Saturnino Cardozo felicita a Alexis Vega

El Toluca puso toda su confianza en Antonio Mohamed para romper la sequía de 15 años sin poder levantar un título de la Liga MX y en una temporada, el técnico argentino consiguió lo que le pidió la directiva escarlata, la onceava estrella.

Tras el silbatazo final y levantar el trofeo en la cancha del Estadio Nemesio Díez, el ‘Turco’ Mohamed asistió a la conferencia de prensa post partido para dar sus impresiones de este tremendo logro que consiguió con los Diablos Rojos.

“El sabor especial es para la familia y es en Toluca, para los directivos de Toluca, para Santi San Román, para Paco Zuñiga, para toda la gente que está en el club. El rival es un rival grande, América es un rival grande, obviamente que enaltece, pero no tiene nada de especial, al contrario, lo importante acá es Toluca, la institución que viene haciendo las cosas muy bien y ya merecía un éxito”, expresó el estratega argentino.

CONFIAMOS Y LLEGÓ LA 11 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/7akVy4dXst — Toluca FC (@TolucaFC) May 26, 2025

Por otra parte, el ‘Turco’ Mohamed explicó una de las maneras que tiene para manejar al equipo y que le funcionó con sus jugadores para poder conseguir el ansiado título.

“Bueno, eso es una virtud o una manera de conducir que tengo, de ser amigo de los futbolistas. A veces puede ser contraproducente, pero ellos entendieron muy rápido cuando trabajar y cuando disfrutar”, explicó Antonio Mohamed.

Además, el estratega de los Diablos Rojos expresó que está muy feliz por levantar la copa con el Toluca y que lo que toca en este momento es disfrutar con toda la gente y la afición del club.

“Nosotros cuando elegimos este club sabíamos que teníamos esa posibilidad y por eso tomamos este reto, y estoy muy emocionado, muy contento por otro logro. Así que bueno, no son muchos torneos que tengo dirigidos en México, pero son algunos campeonatos y estoy muy feliz. Nada más ahora disfrutar con toda la gente, la afición también se lo merece mucho, así que disfrutar, eso es lo que queda”, puntualizó el nacido en Buenos Aires, Argentina.

CONF11AMOS Y EL BALÓN RODÓ A NUESTRO FAVOR 🏆 pic.twitter.com/sOI2eYjEYh — Toluca FC (@TolucaFC) May 26, 2025

José Saturnino Cardozo felicita a Alexis Vega por su título con Toluca

Durante los festejos del Toluca en la cancha del Estadio Nemesio Díez, se hizo presente José Saturnino Cardozo para celebrar con el equipo y darle unas palabras a Alexis Vega por conquistar el trofeo de la Liga MX.

“En lo personal, solo me resta felicitarlo porque yo sé que la vida va a partir de las decisiones que puedas tomar. Me parece que el éxito es una buena decisión regresar a casa. Te felicito, merecías el campeonato, el título, porque hiciste un gran esfuerzo, un cambio importante que no es fácil. Así que te felicito”, expresó el Diablo Mayor.

Por su parte, Alexis Vega agradeció las palabras de Cardozo y comentó todo el trabajo que ha realizado para levantar la onceava estrella, además, de revelar cual fue su amuleto para esta gran final.

“Muchas gracias, Pepe, muy agradecido. Yo siempre lo dije que regresé a casa con un objetivo. Se lo prometí a Sinha, se lo prometí a San Román y al patrón, que iba a dejar la vida para conseguir este campeonato.... Siempre que me escribe Pepe (Cardozo) es el amuleto, siempre hago gol. Justo ya estábamos por venir al estadio y estaba pensando por qué no me había escrito. Decía ‘que me escriba porque necesito hacer gol’, y me llegó el mensaje que iba a alcanzar la gloria, que iba a caer el gol y bueno, se pudo dar, levanté el trofeo”, puntualizó Alexis Vega.

DCO