PSG vs Inter de Milan: ¿Qué banda tocará en el show de la final de la Champions League?

El PSG y el Inter de Milan se enfrentan en la Champions League, partido que juntará a dos de los mejores clubes de Europa y que contará con un gran show en el Allianz Arena, estadio del Bayern Munich en Alemania.

Además de un gran partido, la afición presente en el estadio y en la transmisión por todo el mundo disfrutará de un gran espectáculo, que este año será de la banda de rock Linkin Park.

Sin duda será un gran show, pues la banda tiene canciones que son éxitos mundiales, además que cuenta con una nueva vocalista en Emily Armstrong, quien ha sido bien recibida como cantante principal, luego del trágico fallecimiento del legendario Chester Bennington.

¿Cuáles son los mayores éxitos de Linkin Park?

Linkin Park es una banda de rock alternativo y nu metal originaria de Agoura Hills, California, formada en 1996. Es conocida por fusionar géneros como el rock, metal, rap y electrónica, lo que les dio un sonido distintivo que marcó a una generación. Su vocalista principal era Chester Bennington, quien junto con el rapero y productor Mike Shinoda, fueron el corazón creativo del grupo.

Entre sus éxitos más grandes se encuentra In the End, Numb, Crawling, One Step Closer, Breaking the Habit, Somewhere I Belong, What I’ve Done, Bleed It Out, Shadow of the Day, Burn It Down y muchos más.

Artista invitados a la final de la Champions League

2024: Lenny Kravitz

2023: Anitta, Alesso y Burna Boy

2022: Camila Cabello

2021: Marshmello, Khalid y Selena Gomez

2020: Se jugó a puertas cerradas por Covid-19

2019: Imagine Dragons

2018: Dua Lipa

We’ve had a great time in Munich this week. Can’t wait to play the @ChampionsLeague final #PepsiKickOffShow tomorrow. Make sure to tune in. pic.twitter.com/cPykxV6zQm — LINKIN PARK (@linkinpark) May 30, 2025

Linkin Park es el nuevo grupo invitado a la final de la Champions League, que desde hace años tiene un show musical, algunos de ellos con un solo artista o banda, aunque hay ediciones con más de un representante.

Uno de los shows más recordados fue el de Dua Lipa en 2018, que maravilló al público con su energía y canciones pegajosas. En la edición más reciente estuvo el rockero Lenny Kravitz.

Cabe la pena recordar que el show de Linkin Park no es de medio tiempo, al contrario, es antes del inicio del partido.

La final de la Champions League entre el PSG y el Inter de Milan se juega este sábado 31 de mayo. El club parisino buscará su primer campeonato de la Orejona, mientras que el cuadro italiano intentará conquistar su cuarta corona continental.

