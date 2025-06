David Luiz relata los terribles momentos que vivió cuando lesionó del cerebro a Raúl Jiménez

El defensor David Luiz recordó el terrible accidente que tuvo con Raúl Jiménez, que dejó al mexicano con una delicada lesión craneal y el brasileño contó cómo vivió ese periodo y su sentir sobre la actualidad del ariete de la Selección Mexicana.

David Luiz, quien era jugador del Arsenal cuando pasó el accidente con Jiménez, reveló que los aficionados mexicanos lo atacaron pensando en que el choque no fue un incidente del partido, además que quedó triste por lo sucedido.

David Luiz dice que se puso triste por la lesión de Raúl Jiménez, que fue un accidente y ahora está feliz porque regresó a su mejor nivel🙏🏻



“Estoy muy contento porque volvió a ser el jugador que siempre fue y nos dio una lección de vida”🇲🇽❤️🐺



“Muy contento, ha sido un accidente. Me acuerdo que mucha gente, muchos de los mexicanos me atacaron pensando que lo he hecho por malo. Fue un accidente, yo me quedé muy triste, pero ahora totalmente lo opuesto, muy contento porque Raúl es un jugador tremendo”, comentó David Luiz para Récord.

Para el futbolista aquel accidente fue una lección que le cambió la vida, además que ahora está feliz con lo que está pasando Raúl Jiménez en su carrera, siendo jugador clave en el Fulham de la Premier League y el elemento más destacado de la Selección Mexicana.

“Fue una lección de vida para todos nosotros, volviendo de una lesión muy difícil a ser el jugador que siempre fue y por eso me deja verdaderamente contento porque Raúl lo merece”, indicó el central.

Raúl Jiménez tuvo un choque de cabezas en un partido entre el Wolverhampton y el Arsenal, lo que le causó una fisura en el cráneo, motivo que lo alejó de las canchas por muchos meses, pero que después de mucho tiempo de recuperación logró regresar a las canchas.

Jiménez se prepara para la Copa Oro

Raúl Jiménez y la Selección Mexicana se preparan para la Copa Oro 2025, que comienza este sábado14 de junio precisamente con el enfrentamiento entre estas selecciones, mismo que tendrá como sede elSoFi Stadium de Inglewood, California.

El Tricolor y los Quisqueyanos ponen también en marcha las hostilidades del Grupo A del certamen de la Concacaf, al que la Selección Mexicana llega como campeona defensora después de que venció a Panamá en la final del 2023.

