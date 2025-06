Christian Martinoli bautiza con nuevo apodo a Miguel Herrera y teme su regreso a la Selección Mexicana

La animadversión entre el narrador Christian Martinoli y Miguel Herrera, entrenador de Costa Rica, tiene un nuevo capítulo luego de que el cronista le puso un nuevo apodo al ‘Piojo’ durante la transmisión del duelo entre la Selección Mexicana y República Dominicana en la Copa Oro 2025.

Martinoli bautizó al ‘Piojo’ Herrera como el primo, esto debido a que su segundo apellido es Aguirre, que es el primero del actual estratega del Tricolor (Javier Aguirre).

Fiel a su peculiar estilo, el narrador de Azteca Deportes calentó el duelo entre México y Costa Rica en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2025, al asegurar que si los centroamericanos se imponen, Miguel Herrera querrá postularse para volver al banquillo del Tricolor.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO DOCTOR, QUÉ ESTÁ PASANDOOOOO? 😳🇲🇽🔥



Cuando República Dominicana marcó el segundo gol, Martinoli pensó en el duelo ante Costa Rica, rival con el que el 'Tri' cerrará su Fase de Grupos y probablemente se juegue el liderato



Recordando que el 'Piojo' Herrera es… pic.twitter.com/hlXMmkChpS — MedioTiempo (@mediotiempo) June 15, 2025

“Y el domingo, mi primogate! Primogate, se aproxima, ¡qué partido! Si lo llega a ganar Costa Rica, mi primo va a querer dirigir a Alemania", comenzó diciendo Christian Martinoli.

Christian Martinoli recuerda pelea con Miguel Herrera

Durante la narración en YouTube del México vs República Dominicana, Christian Martinoli hizo alusión a la pelea que tuvo con Miguel Herrera en el aeropuerto de Filadelfia en el 2015, conflicto en el que intervino la hija de ‘Piojo’.

“El domingo no podemos perder porque luego va a querer postularse para dirigir la Selección Mexicana. No sé qué me va a dar, luego manda a su hija”, señaló el cronista de Azteca Deportes.

El exgoleador Luis García dijo “Hola, Pioja” en recuerdo de aquel bochornoso episodio en el que también estuvo involucrado, hecho que derivó en la salida de Miguel Herrera de la Selección Mexicana, pese a que aquella vez se coronó en la Copa Oro.

Miguel Herrera enfrentará por primera vez a México

Miguel Herrera asumió la dirección técnica de Costa Rica en enero de este año con el principal objetivo de clasificar a los centroamericanos al Mundial del 2026.

También guió a la Sele a la Copa Oro 2025, en la que el sorteo determinó que enfrentará a México en la fase de grupos.

El esperado encuentro entre la Selección Mexicana y Costa Rica se llevará a cabo el domingo 22 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en el cierre del Grupo A del torneo de la Concacaf.

Será la primera ocasión en la que Miguel Herrera enfrentará a México. El ‘Piojo’ ocupó el banquillo nacional de noviembre del 2013 a julio del 2015.

EVG