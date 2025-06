Crack del Pachuca comete insulto racista contra Antonio Rüdiger y el Real Madrid llegará a las últimas consecuencias

El defensor alemán Antonio Rüdiger denunció al argentino Gustavo Cabral por haberle dicho un insulto racista en el partido Real Madrid vs Pachuca del Mundial de Clubes, lo cual fue confirmado por el entrenador del cuadro merengue, Xabi Alonso.

Tras el duelo, Alonso atendió a los medios de comunicación y en la rueda de prensa reveló que Rüdiger conformó haber recibido comentarios racistas por parte de Gustavo Cabral, central del Pachuca. El estratega español también aseguró que el equipo tomará cartas en el asunto.

“Eso nos ha dicho Antonio y le creemos”, dijo Alonso sobre el incidente entre Rüdiger y Cabral, aunque no se reveló qué fue lo que se dijo exactamente en el intercambio. Sin embargo, en redes sociales aficionados suponen que Cabral llamó “mono” dos veces al central de la Selección Alemana.

“Nos ha comentado algo Tony, apoyamos a Tony y vamos a ver. Ahora se activa el protocolo de la FIFA de investigar si ha sucedido y se tomarán las medidas. Apoyamos a Antonio porque es algo inaceptable, que todos los estadios de futbol no hay tolerancia y si sucede que se tomen las medidas”, dijo Xabi Alonso.

El insulto racista de Cabral a Rüdiger fue en el cierre del duelo, cuando el Madrid estaba aplastando al Pachuca, que aunque tuvo más de 80 minutos un jugador de más no pudo plasmar esa superioridad en el marcador.

Las palabras de Gustavo Cabral, aunque no se saben cuáles fueron exactamente, provocaron que el árbitro del partido activara el protocolo anti-racismo, aunque el partido pudo terminar con normalidad.

Gustavo Cabral habla sobre el incidente con Rüdiger

Luego del partido, Cabral fue abordado por la prensa en zona mixta y habló sobre lo sucedido con Antonio Rüdiger, asegurando que no se trató de ningún comentario o insulto racista, fue más una "discusión“, en donde realizó una expresión común de Argentina.

“Fue una discusión. Solamente que el árbitro también hizo señales de racismo, pero no hubo nada. Es una palabra que decimos mucho en Argentina: ‘Ca*ón de mierd*’”.

Además, el estratega del Pachuca, Jaime Lozano, también fue cuestionado sobre el incidente que protagonizó su jugador. Comentó que no sabía mucho sobre lo sucedido, pero que defendía a su capitán.

“De verdad que me estoy enterando ahora. No sabía nada de nada. No he tenido tiempo en hablar con Cabral, pero lo que sí te puedo decir es que pongo la mano en el fuego por mi capitán”, dijo el Jimmy Lozano.

