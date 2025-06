¡SALVADOR! Thibaut Courtois y una doble atajada milagrosa en el Real Madrid vs Pachuca del Mundial de Clubes

El portero belga Thibaut Courtois se vistió de héroe en los primeros minutos del partido entre el Real Madrid y el Pachuca en el Mundial de Clubes, en especial en el minuto 17, cuando salvó su portería con una doble atajada.

En un contragolpe de los Tuzos, el lateral mexicano Luis Rodríguez, El Chaka, remató cruzado dentro del área, exigiendo al máximo a Thibaut Courtois, quien recostó bien y expulsó el balón, pero quedó casi en el manchón de penalti y Kenedy hizo el contrarremate.

Vaya corte de Dean Huijsen y milagro de Thibaut Courtois 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/JywDB9GrBH — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 22, 2025

El delantero brasileño del Pachuca intentó mandar su disparo al costado contrario del Madrid, pero Courtois se recompuso de inmediato y atajó el disparo, salvando dos veces en la misma acción a su equipo.

El cuadro de Hidalgo, México, fue el más peligroso, en especial porque al minuto 7 el defensor del Real Madrid Raúl Asensio fue expulsado tras una falta ante Salomón Rondón, quien se perfilaba mano a mano con el portero merengue.

Con el jugador menos el Madrid tuvo que ajustar y Aurélien Tchouaméni pasó a la central, pero el Pachuca encontró más espacios en el mediocampo para progresar al ataque, utilizando los carriles interiores, en donde Elías Montiel y Agustín Palavecino fueron los protagonistas.

Hasta los 30 minutos, cuando se realizó la pausa por hidratación, debido a las altas temperaturas en Estados Unidos, los Tuzos no fueron capaces de abrir el marcador, pues aunque tenían un jugador más, la calidad del Real Madrid emparejaba las acciones.

Antes del partido, se reveló que el mediocampista mexicano Elías Montiel fue halagado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien lo reconoció en la final de la más reciente edición de la Copa Intercontinental.

En la final de aquel torneo se enfrentaron el Madrid ante el Pachuca y Montiel contó cómo fue su encuentro con Florentino: “Al pasar saludé a Florentino pero él me detuvo, porque me agarró fuerte la mano y ahí yo me quedé muy sorprendido, no sabía cómo actuar”, dijo en entrevista con AS.

“Me dijo que había platicado con varios de sus amigos allí sobre mí, que le habían hablado bien de mí, y que le había gustado mucho cómo había jugado... Que lo que le habían contado de mí no eran mentiras. Me dijo que siguiera así, echándole ganas y creciendo. Yo se lo agradecí”, explicó.

Elías Montiel irrumpió en la final de la Copa Intercontinental como uno de los mejores jugadores del torneo, siendo pieza fundamental en el buen papel que realizó el club mexicano, aunque perdieron la final del torneo ante el Madrid, equipo al que enfrentaron en el Mundial de Clubes 2025.

aar