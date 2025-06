Brad Pitt y su tajante declaración acerca del futuro de Checo Pérez en la F1

El actor Brad Pitt, quien confesó ser un aficionado de la F1, realizó una impactante declaración sobre el futuro del piloto mexicano Sergio Checo Pérez en la máxima categoría del deporte motor.

El ganador del Premio Óscar, por su trabajo en "Once Upon a Time in Hollywood", es la estrella en la película F1, la cual fue filmada en carreras reales de la categoría y pudo convivir con algunos pilotos, entre ellos Checo, a quien espera ver de regreso en las pistas muy pronto.

“Amo a Checo. Aunque no me gustó cómo terminó la temporada pasada para él, te involucras emocionalmente con ellos. Son los mejores pilotos del mundo”, dijo Brad Pitt para Reforma durante la premier de la película F1 en la Ciudad de México.

El actor, conocido por filmes como “Seven”, “El Club de la Pelea” y más, está expectante sobre lo que será el futuro de Checo Pérez en la F1, pues lamentó la manera en la que el tapatío dejó Red Bull, así que espera ver que pasará “próximamente” con quien se dice podría correr con Cadillac en 2026.

Brad Pitt habla sobre Checo y la F1

“Tan sólo alcanzar ese lugar, ser uno de apenas 20 personas en la parrilla, eso ya es un gran logro por sí mismo y, además, conducir uno de los mejores autos de la parrilla te pone en otro nivel. Y sí, me da curiosidad saber qué será de Checo Pérez próximamente”, dijo.

De la misma manera, Pitt dijo que ser piloto de la F1 es un trabajo más señalable que incluso ser actor, pues están constantemente en el ojo de los aficionados, expertos y sus jefes, por lo que deben tener “una piel más dura”.

“Me parece que este deporte es mucho más crítico del desempeño de alguien que incluso en nuestra industria (cine), que yo pensé era la más crítica de todas. Ellos (pilotos) deben tener una piel más dura que nosotros los actores”, indicó.

Se dice que Checo Pérez tiene ofertas de Cadillac y de Alpine para ser su piloto en la temporada 2026. El propio piloto ha comentado que si regresa a la máxima categoría del deporte motor, será porque le presentaron un proyecto que lo entusiasma.

Al momento lo más cercano sería en Cadillac, que será la nueva escudería en 2026 y que necesita dos pilotos. Checo sería el volante que aporte experiencia, pues ya sabe lo que es pelear por el campeonato de la F1, siendo subcampeón en 2023.

aar