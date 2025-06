¿Álvaro Fidalgo llega a la Selección Mexicana en lugar de Luis Chávez? Javier Aguirre cuenta TODA la verdad

Luis Chávez causó baja de la Selección Mexicana previo a los cuartos de final de la Copa Oro y de inmediato surgieron rumores que indican que Javier Aguirre se comunicó con Álvaro Fidalgo para que sustituyera al jugador del Dinamo Moscú.

Si bien el mediocampista del América todavía no puede ser convocado, el Vasco fue cuestionado respecto a si tiene contemplado recurrir al nacido en España, a lo que respondió de manera tajante que no le gusta hablar de jugadores que no están en la actual convocatoria.

“Me cuesta mucho hablar de la gente que no está en selección, pero seria de alguna suerte, no menospreciar a la gente que está aquí, pero sería una situación compleja porque sería especular”, fue la respuesta de Javier Aguirre en conferencia de prensa.

El Vasco reconoció que es dura la baja de Luis Chávez para lo que resta de la Copa Oro, pero confía en que sus dirigidos se impongan a Arabia Saudita y clasifiquen a las semifinales de la justa de la Concacaf.

“Es una baja sensible la de Luis Chávez, lo sabemos todos, pero estamos centrados en el grupo que tenemos, mañana tenemos dos jugadores que no están disponibles con César (Montes) y Luis (Chávez) y con el resto saldremos a tratar de superar a Arabia y meternos a semifinales”, ahondó Javier Aguirre.

¿Por qué todavía Álvaro Fidalgo no puede jugar con México?

El proceso de naturalización de Álvaro Fidalgo sigue en curso, motivo por el cual el futbolista del América todavía no puede ser llamado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana.

Será hasta febrero del 2026 cuando concluya este proceso, pocos meses antes de la Copa del Mundo, en la que el originario de Hevia, Asturias, podría formar parte del Tricolor.

Álvaro Fidalgo llegó a la Liga MX a inicios del 2021 para reforzar al América y desde entonces se ha convertido en un bastión de las Águilas, con las que ha cosechado seis títulos.

¿De qué se lesionó Luis Chávez?

Luis Chávez quedó fuera de la Selección Mexicana que disputa la Copa Oro en Estados Unidos a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior derecho.

Esta lesión ocurrió durante un entrenamiento de México de cara al juego de cuartos de final contra Arabia Saudita, a desarrollarse en Glendale, Arizona.

Luis Chávez, quien desde el estará fuera de las canchas entre seis y ochos meses a raíz de esta lesión, por lo que volvería a las canchas hasta diciembre de este año o febrero del 2026, cuatro meses antes del Mundial.

