¡OFICIAL! Así se juegan los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025; fechas y horarios

El Mundial de Clubes 2025 sigue su curso y cada vez nos acercamos más al desenlace, pues ya quedaron definidos los cruces para los partidos de cuartos de final del torneo, en donde están instalados los mejores ocho equipos del certamen.

Fluminense vs Al-Hilal, Palmeiras vs Chelsea, PSG vs Bayern Munich y Real Madrid vs Borussia Dortmund, son los partidos para conocer las semifinales del primer Mundial de Clubes de 32 equipos.

Días y horas para los cuartos de final del Mundial de Clubes

Fluminense vs Al-Hilal -Viernes 4 de julio-13:00 horas

Palmeiras vs Chelsea -Viernes 4 de julio-19:00 horas

PSG vs Bayern Munich -Sábado 5 de julio-10:00 horas

Real Madrid vs Borussia Dortmund-Sábado 5 de julio-14:00 horas

Todos los horarios son del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos del Mundial de Clubes 2025?

Todos los juegos del Mundial de Clubes 2025 se pueden en vivo y en directo en la plataforma de DAZN completamente gratis. Lo único que se tiene que hacer es registrarte en la plataforma, en línea o en la app.

El único partido que va por televisión abierta es el Real Madrid vs Borussia Dortmund del sábado 5 de julio a las 14:00 horas, pues se podrá ver por la señal de Canal 5.

Berterame quick-off-the-mark to give @Rayados a lifeline in the second-half. 🔵⚪️ pic.twitter.com/f28qBDcT9F — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 2, 2025

Solo tres no europeos en cuartos de final

De los ocho equipos en cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, tan solo tres equipos no son europeos; el Fluminense y Palmeiras, ambos de Brasil, además del Al-Hilal de Arabia Saudita, pues el resto; Chelsea, PSG, Bayern Munich, Real Madrid y Borussia Dortmund son de la UEFA.

Aunque en la primera ronda del torneo clubes americanos y de otras partes del mundo dieron varias sorpresas, como la victoria del Botafogo ante el PSG, en la ronda de eliminación directa los cuadros de Europa han calificado en mayor cantidad.

Por lo menos dos equipos europeos estarán en semifinales y uno en la gran final, pues de un lado de la llave quedan emparejados tan solo cuadros de la UEFA; que son PSG vs Bayern Munich y Borussia Dortmund vs Real Madrid.

Del otro lado de la llave, la cosa es más interesante en términos de diversidad, pues hay dos brasileños, un inglés y un saudita. Los choques son Palmeiras vs Chelsea y Fluminense vs Al-Hilal, con lo que se puede soñar con una semifinal al estilo de la Copa Libertadores si el Flu y el Verdao ganan.

aar