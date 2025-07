Sólo Real, Chelsea y Bayern saben lo que es ganar un mundial de clubes

De los ocho cuartofinalistas en el Mundial de Clubes, Real Madrid, Chelsea y Bayern Múnich son los tres equipos que ya saben lo que es ganar el título del torneo que en esta ocasión se lleva a cabo en Estados Unidos, en la que es su primera edición ampliada a 32 escuadras.

Cinco escuadras europeas se mantienen con vida en la competencia en la que también permanecen los brasileños Fluminense y Palmeiras, además del árabe Al-Hilal, la revelación de la justa tras eliminar al poderoso Manchester City en la etapa de octavos de final.

El Real Madrid es el máximo ganador en la historia del certamen con cinco títulos, el más reciente de ellos en el 2022. Bayern Múnich se ha coronado dos veces (2013 y 2020) y el Chelsea solamente se proclamó campeón en la edición del 2021 tras derrotar precisamente al Palmeiras en el compromiso definitorio.

Palmeiras, Al-Hilal y Fluminense, por su parte, ya saben lo que es llegar hasta la última instancia del Mundial de Clubes, pero los tres cayeron derrotados la única vez que lo consiguieron.

Chelsea es el único europeo que está de este lado del cuadro. Los Blues eliminaron al Benfica y se miden este viernes al Palmeiras después de que Fluminense y Al-Hilal definan al primer semifinalista con su cotejo en Orlando, Florida. Los vencedores de estos encuentros se medirán en la primera semifinal del evento.

El sábado, PSG y Bayern Múnich reeditan la final de la Champions League del 2020 y posteriormente Real Madrid y Borussia Dortmund harán lo propio, luego de que el año pasado también definieron al monarca del viejo continente.

El PSG corrigió el rumbo después de su inesperado tropiezo en fase de grupos a manos del Botafogo. Los dirigidos por el español Luis Enrique no tuvieron piedad en octavos de final al superar por un categórico 4-0 al Inter Miami de Lionel Messi.

Bayern Múnich, por su parte, también enderezó el camino tras cerrar la fase de grupos con una derrota frente al Benfica y en octavos de final dio cuenta del Flamengo al vencer al conjunto brasileño en un entretenido duelo por pizarra de 4-2.

El Real Madrid superó por la mínima diferencia a la Juventus gracias a un gol del canterano Gonzalo García, la nueva joya merengue. Los ahora dirigidos por Xabi Alonso han venido de menos a más en el Mundial de Clubes luego de que debutaron con un empate 1-1 ante el también cuartofinalista Al-Hilal.

Por su parte, el Borussia Dortmund alcanzó los cuartos de final después de convertirse en el verdugo del Monterrey, el único representante de la Concacaf que superó la fase de grupos.

Los negriamarillos y el PSG son las únicas de las instituciones que siguen vivas que no han disputado una final en un Mundial de Clubes.

La primera semifinal está programada para llevarse a cabo el próximo martes 8 de julio entre los ganadores de las series Fluminense vs. Al-Hilal y Palmeiras vs. Chelsea. Un día después se miden los que ganen los cotejos PSG vs. Bayern Múnich y Real Madrid vs. Borussia Dortmund.

México, en 4 finales al hilo en Copa Oro por única vez

› Por Enrique Villanueva

Con su victoria por la mínima diferencia sobre Honduras, la Selección Mexicana aseguró su clasificación por cuarta vez consecutiva a una final de Copa Oro, algo que no había conseguido, y este domingo enfrenta en Houston, Texas, a Estados Unidos en busca del título.

El Tricolor solamente había llegado tres ocasiones consecutivas al duelo por el trofeo del certamen de la Concacaf, lo cual logró en las ediciones de 1993, 1996 y 1998. En esta ocasión, los dirigidos por Javier Aguirre alargaron la racha que comenzó en el 2019, cuando Gerardo Martino era el entrenador. Con el Tata al frente, México también se instaló en el partido decisivo en el 2021, mientras que en el 2023 lo consiguió de la mano de Jaime Lozano.

Estados Unidos fue el contrincante de la Selección Mexicana en dos de las tres anteriores finales, las del 2019 y la del 2021, teniendo como vencedor en la primera de ellas a los aztecas y en la segunda a los vecinos del norte.

Jugadores de la Selección Mexicana festejan un tanto en Copa Oro, antier. Fotos›AP

En el 2023, Santiago Giménez marcó el único gol con el que el Tricolor doblegó 1-0 a Panamá en el compromiso que definió al campeón de la Copa Oro.

La Selección Nacional ganó las tres series por el título consecutivas que alcanzó en la década de 1990. En 1993 goleó 4-0 a Estados Unidos en un pletórico Estadio Azteca. En 1996 superó 2-0 a la invitada Brasil y en 1998 dio cuenta nuevamente de Estados Unidos por la mínima diferencia.

Será la octava vez que México se mida ante Estados Unidos en la final del torneo de la Concacaf. El saldo es positivo para el conjunto nacional con cinco series ganadas y dos perdidas, pero los vecinos del norte salieron con los brazos en alto en la más reciente de ellas, la del 2021, al imponerse por marcador de 1-0 en tiempos extra.

Estados Unidos, que derrotó 2-1 a Guatemala en la otra semifinal, perdió 2-0 ante el Tricolor en el enfrentamiento más reciente entre ambos, un amistoso celebrado en Guadalajara el 15 de octubre del 2024.