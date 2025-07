Javier Aguirre y el mensaje que llena de confianza a México previo a la final de la Copa Oro

México buscará defender el título de la Copa Oro en una final contra su clásico rival Estados Unidos y previo al partido el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, comentó que se siente tranquilo de cara a buscar refrendar la copa de la Concacaf.

“Sí, sí, me genera tranquilidad. Es decir, eh, creo que estoy en un momento de mi vida muy reposado, muy tranquilo”, comentó Aguirre en conferencia de prensa previo a la final, que una vez más enfrenta a las dos selecciones más importantes del área.

La Selección Mexicana llega al duelo en el estadio NRG de Houston tras vencer 1-0 a Honduras en las semifinales, antes superaron 2-0 a Arabia Saudita en los cuartos de final luego de liderar el Grupo A con siete unidades.

“¿Madurez puede llamarse? No lo sé porque nunca dejas de aprender en este en este negocio. Nunca. Siempre hay cosas ayer mismo en el entrenamiento vi algo porque no he visto en 50 años y eso es eso es lo interesante que hoy manejo jugadores que pueden ser ya no mis hijos, sino alguno que otro mi nieto”.

México llega a esta final con los antecedentes de su lado en las confrontaciones ante Estados Unidos, con cinco triunfos y dos derrotas en duelos por el título. El otro partido con el formato de Copa Oro fue en la primera edición de 1991, con un triunfo estadounidense en la ronda de semifinales.

“Hay un chico de 16 años (Gilberto Mora) en el equipo. Entonces ese léxico que utilizar con él esa forma de conducirte a él o a los jóvenes o las redes sociales Juan que le han dado vuelta a esto”, comentó.

México llega a cuatro finales seguidas de Copa Oro

Con su victoria por la mínima diferencia sobre Honduras, la Selección Mexicana aseguró su clasificación por cuarta vez consecutiva a una final de Copa Oro, algo que no había conseguido, y este domingo enfrenta en Houston, Texas, a Estados Unidos en busca del título.

El Tricolor solamente había llegado tres ocasiones consecutivas al duelo por el trofeo del certamen de la Concacaf, lo cual logró en las ediciones de 1993, 1996 y 1998. En esta ocasión, los dirigidos por Javier Aguirre alargaron la racha que comenzó en el 2019, cuando Gerardo Martino era el entrenador. Con el Tata al frente, México también se instaló en el partido decisivo en el 2021, mientras que en el 2023 lo consiguió de la mano de Jaime Lozano.

Estados Unidos fue el contrincante de la Selección Mexicana en dos de las tres anteriores finales, las del 2019 y la del 2021, teniendo como vencedor en la primera de ellas a los aztecas y en la segunda a los vecinos del norte.

