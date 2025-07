Liga MX: ¿Cuándo comienza el Torneo Apertura 2025, con qué partido y cuándo termina?

Empezó la cuenta regresiva para el arranque de un nuevo certamen en el futbol mexicano. El actual campeón son los Diablos Rojos del Toluca, que en la final pasada vencieron a las Águilas del América y serán el equipo a vencer en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que arranca esta semana.

Este fin de semana inicia por fin el Apertura 2025, con la Jornada 1, que se juega este viernes 11 de julio con tres partidos, el primero de ellos es Puebla vs Atlas, seguido de Juárez vs América y Tijuana vs Querétaro.

El torneo se extenderá por 17 fechas, siendo la última hasta el 9 de noviembre. Después arranca la fase final con el Play-In y la Liguilla, que se juega hasta el 14 o 28 de diciembre.

Si el Cruz Azul avanza a la final del futbol mexicano se disputará hasta la fecha más larga, pues La Máquina juega la Copa Intercontinental, torneo al cual avanzaron luego de ganar la Concachampions.

La Liga MX tendrá una pausa en sus actividades debido a la Leagues Cup, competencia entre los equipos mexicanos y los estadounidenses. El parón del Apertura 2025 será del 27 de julio al 7 de agosto con la primera fase. La Liga MX se volverá a jugar el 8 de agosto el con la Jornada 4.

Calendario del Torneo Apertura 2021

Inicio: 11 de julio

Campeón de Campeones América vs Toluca: 20 de julio

Fecha final de la fase regular: 9 de noviembre

El torneo parará del 27 de julio al 7 de agosto por Leagues Cup

Play-In: 19 al 23 de noviembre

Cuartos de final: 26 al 30 de noviembre

Semifinales: 3 al 7 de diciembre

Final: 11 y 14 de diciembre o 25 y 28 de diciembre*

Equipos de la Liga MX se refuerzan

Los equipos de la Liga MX se han reforzado para el Torneo Apertura 2025, algunos más que otros, pero sin duda todos pensando en poder ser protagonistas del campeonato, al cual avanzan 10 equipos de 17 a la fase final, lo que representa el 58 por ciento.

Uno de los clubes que más jugadores han sumado a su plantilla es del Cruz Azul, que uno de sus últimas contrataciones es José Paradela, quien llega del Necaxa por un contrato de 4 años y se espera que debute este fin de semana, aunque para eso La Máquina debe abrir un cupo de extranjero.

También Jeremy Márquez ya viaja a la Ciudad de México para unirse al Cruz Azul, que está esperando poder cerrar el fichaje del delantero serbio Luka Jovic, quien quedó libre del AC Milan y ahora sería uno de los fichajes bomba de la Liga MX.

Otro club que está esperando cerrar grandes fichajes es Pumas, que ya tiene en sus filas a Aaron Ramsey, pero la realidad es que han salido más elementos de los que han ingresado y solo se tiene dos negociaciones en curso; la de Pedro Vite y de Álvaro Angulo, peor también se dice que estarían esperando abrir charlas con Keylor Navas.

