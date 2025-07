¿Cavani al Necaxa? Fernando Gago rompe el silencio y suelta todo sobre el posible fichaje del crack uruguayo

La Liga MX ya empezó y los equipos se reforzaron con grandes nombres, como Pumas con Aaron Ramsey, Tigres con Ángel Correa, pero no serían los únicos, pues en Necaxa corre el rumor de la llegada del crack uruguayo Edinson Cavani y el técnico de los Rayos habló sobre esta posible llegada.

Fernando Gago, timonel del Necaxa, habló previo a su debut en la Liga MX sobre los rumores que ponen a Cavani como el próximo delantero del conjunto hidrocálido, asegurando que no le gusta hablar de rumores.

“Nunca me gustó hablar. Siempre traté de mantenerlo dependiendo de las posibilidades del mercado veremos qué hay. De los rumores no puedo hablar porque son rumores, no se puede hablar de eso”, dijo.

Sobre si el equipo necesita nuevas incorporaciones, Gago dijo que el equipo necesita mejorar en lo que tienen, pero si es posible sumar nuevas incorporaciones serían de ayuda.

“Obviamente que necesitamos mejorar tanto lo que tenemos y si hay posibilidades de incorporar veremos si es factible, pero con muchas ganas, ilusión y sensaciones positivas”, señaló.

Si se llega a dar el fichaje, Gago se estaría encontrando con Cavani luego de haberlo dirigido en Boca Juniors, en donde el entrenador argentino no tuvo malos números, pero terminó saliendo por la puerta de atrás.

Su paso por Boca no fue como lo pensaba, pues aunque terminó con balance de 63% de efectividad (17 triunfos, 6 empates y 7 derrotas), tuvo dos partidos perdidos que fueron clave para su salida, el primero la eliminación en ronda previa de la Copa Libertadores y después la derrota en el Clásico Argentino ante River Plate.

Tras salir de Boca, el futuro de Gago quedó en el aire, pero la salida de Nicolás Larcamón del equipo le abrió las puertas a su segunda experiencia en el futbol mexicano. Larcamón salió del Necaxa porque es nuevo entrenador de Cruz Azul.

Fernando Gago dirige en Necaxa su segunda experiencia en la Liga MX luego de su polémica salida de Chivas. El camino de los Rayos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia ante el campeón defensor, los Diablos Rojos del Toluca.

