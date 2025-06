En su presentación con Necaxa, Fernando Gago cuenta TODA la verdad de su salida de Chivas

Durante su presentación como nuevo director técnico del Necaxa, Fernando Gago reveló la verdadera razón de su salida de Chivas, misma que generó molestia entre la afición rojiblanca.

Cuestionado acerca de su polémica marcha del Guadalajara, el estratega argentino indicó que su salida a Boca Juniors se dio muy rápido porque las cosas se dieron de un día a otro y pidió a los medios que no le vuelvan a preguntar más del tema.

“Te pido disculpas por darte la respuesta así. Todo es muy claro, el día que me fui de Chivas, el que me quiera creer, que me crea; quien no quiera, no me va a creer. Yo recibí un llamado el día martes, el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato, por una cláusula de rescisión que me puso”, aseveró al respecto Fernando Gago.

Fernando Gago, en su presentación como técnico de @ClubNecaxa, habla de su salida de @Chivas, dando carpetazo al tema de Guadalajara y lo relacionado con el club tapatío. pic.twitter.com/tKb6F7YNR8 — Arturo Reyes (@arturo_reyes_) June 12, 2025

El nuevo director técnico del Necaxa señaló que el precio de su cláusula que estaba en su contrato con Chivas era “muy baja”, por lo que fue fácil terminar su vínculo con el Rebaño y marcharse a Boca Juniors, el equipo de sus amores.

“La cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir. Esa fue la realidad, esa fue la verdad y quiero dejar cerrado el tema desde esa situación para aclararlo. Me tocó la posibilidad de dirigir al club que me vio crecer y hablé desde el sentimiento”, resaltó Fernando Gago.

EVG