¡IMÁGENES SENSIBLES! Fisicoculturista se rompe las dos piernas al cargar 140 kilos en el gym (VIDEO)

Un fisicoculturista sufrió un momento de terror en el gym al momento de realizar su rutina de pierna. Luis Pasetti estaba cargando 140 kilos en su espalda para hacer sentadilla, sin embargo, en el video se puede ver como se rompe ambas piernas. El joven de 23 años se fracturó las tibias y los peronés, además, estuvo internado cuatro días en el hospital.

En las imágenes que rondan en las redes sociales se puede observar que Pasetti realizó la primera repetición sin problema, la segunda le costó un poco al momento de subir y en la tercera para se puso de puntas para poder completarla, lamentablemente, la barra terminó venciéndolo a él y a sus piernas.

Luis Pasetti comenzó a grabar con su celular el ejercicio que estaba realizando en el gimnasio, pero no se esperaba que la terrible lesión que sufrió en sus dos extremidades inferiores quedará grabada para siempre.

Un joven brasileño identificado como Luis Pasetti sufrió fracturas en ambas piernas y la dislocación de su pie derecho al intentar hacer sentadillas cargando 140 kilos, según informó el medio O Globo.

El fisicoculturista habló para el medio brasileño G1, a quienes les platicó que no tuvo que adaptar nada en su casa por las fracturas que sufrió en sus dos piernas.

“Al llegar a casa, mis padres y yo recibimos todas las instrucciones del traumatólogo. Gracias a Dios no tuvimos que adaptar nada en casa. Hoy siento poco dolor y casi no he necesitado medicación”, comentó el fisicoculturista.

En el video, que se volvió viral en minutos, se puede ver que Luis Pasetti tuvo una ventaja en ese terrible momento, y es que una persona se encontraba ayudándolo en su rutina.

El joven estudiante de Educación Física de 23 años, se rompió ambas piernas al intentar levantar 140 kilos en una rutina de sentadillas pesadas.

Luis Pasetti habla sobre su terrible lesión en el gym

Después de diagnosticarle fractura en ambas tibias y peronés, el fisicoculturista regresó a su casa después de estar cuatro días internado en el hospital para iniciar con su rehabilitación, además, en poco tiempo podrá volver a caminar con ayuda de muletas.

Luis contó que “no fue una falla de la máquina, fue un accidente que le podría pasar a cualquiera, en cualquier lugar. Por eso debemos estar extremadamente atentos para evitar este tipo de cosas”.

De igual manera platicó lo que el vivió en el momento exacto que se rompió las piernas.

“Llevaba 70 kg de cada lado, intentando controlar el descenso y bajarlo todo lo que podía. En la última repetición, sentí que no podía más e intenté bloquear la barra, pero no lo conseguí. No sé por qué no pude, quizá fue por el cansancio”, reveló el fisicoculturista.

