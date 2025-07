Selección Mexicana de natación artística gana el quinto lugar en el Mundial de Natación Singapur 2025

El equipo mexicano de natación artística sigue dando buenos resultados dentro de la piscina y se despidieron del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025 con el quinto puesto en rutina acrobática por equipos, además de este logro, los mexicanos lograron estar entre los primeros lugares en otras seis rutinas.

En su última competencia dentro del Mundial de Natación, China se llevó la medalla de oro al sumar 229.0186 puntos, la plata fue para Rusia como equipo neutral con 224.7291 unidades y el tercer puesto se lo llevó España al sumar 221.0962 puntos con su rutina. México fue quinto lugar con 216.7876 unidades, por una mínima diferencia detrás de Italia (217.5667).

“Seguimos haciendo historia, seguimos en la élite. Hay equipos que fueron muy buenos en el momento que ahora ya no son, pero nosotros seguimos ahí escalando peldaños. Con una magnífica actuación y sobre todo con un muy buen resultado y una muy buena puntuación este nos espera un ciclo olímpico muy peleado, porque sabemos que el lugar lo tiene Estados Unidos por ser sede y va a ser un un ciclo peleado, pero creo que México tiene con qué para los siguientes Juegos Olímpicos”, remarcó la entrenadora Adriana Loftus

Con gran orgullo, entrega y pasión el conjunto mexicano de natación artística se ubica en 5to lugar mundial en Singapur 2025 y ser el mejor de América en la rutina acrobática con 216.7876 pts.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/PxX2hIgLFk — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 25, 2025

Estos son los demás resultados del equipo de natación artística en Singapur 2025

Las sirenas que asistieron a Singapur para demostrar que México está en la élite de la natación artística fueron: Pamela Toscano, Itzamary González, Glenda Inzunza, Regina Alférez, Fernanda Arellano, Miranda Barrera, Joana Jiménez y Diego Villalobos

Además, del quinto lugar que consiguieron con su rutina acrobática, el dúo conformado por Fernanda Arellano e Itzamary González logró el octavo lugar y onceavo puesto en rutina técnica y libre, respectivamente.

Por su parte, Diego Villalobos se subió al podio para colgarse la medalla de bronce al sumar 238.1600 puntos con su rutina técnica y quinto lugar en la rutina libre. El dúo mixto conformado por Villalobos y Joana Jiménez consiguió el quinto lugar con su rutina técnica.

Todo el equipo mexicano de natación artística se metió a la alberca para disputar las últimas dos competencias, donde culminaron en la quinta posición y en el sexto puesto con su rutina acrobática y libre en el Mundial de Singapur 2025.

Equipo mexicano de natación artística posan con sus entrenadoras. ı Foto: Cortesía

Reacciones del equipo mexicano de natación artística

Después de salir de la piscina, celebrar con todo el equipo y lanzar a sus entrenadoras al agua para festejar, algunas integrantes del equipo mexicano de natación artística dieron sus reacciones sobre la competencia.

Glenda Inzunza reveló que “estoy muy emocionada, muy agradecida, y muy feliz por nuestros resultados y nuestro desempeño en este Mundial creo que lo hicimos increíble y bueno estamos muy satisfechas con todo”.

Diego Villalobos aseguró que “este Mundial lo evalúo perfecto porque todos los mundiales en todas las competencias podemos aprender algo entonces me quedo con eso, como gané una medalla mundial, me fue muy bien en todas mis rutinas me quedo con eso”.

Por último, Pamela Toscano comentó que “me siento muy contenta y muy feliz de haber vivido esta experiencia. Somos un equipo nuevo nos estamos integrando y este es nuestro debut. Lo hicimos increíble como equipo, disfruté cada competencia y cada vez nos unimos más como familia, muchas gracias México por su apoyo”.

DCO