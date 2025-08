Estas son las 10 curiosidades más sorprendentes de SummerSlam rumbo a su histórica edición 2025

El evento más caliente del verano está por romper esquemas y aquí te contamos las historias ocultas, los récords inquebrantables y los momentos que marcaron el legado de SummerSlam.

El magno evento se celebrará por primera vez en la historia a lo grande: dos noches llenas de acción y emoción, los próximos 2 y 3 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En vísperas del segundo evento más importante del año para WWE, repasamos algunas de las curiosidades más sorprendentes, emocionantes y hasta insólitas que han ocurrido a lo largo de las más de tres décadas del evento más caliente del verano.

Hulk Hogan realizando su entrada con el título de la WWE. ı Foto: Cortesía WWE

Los 10 mejores momentos en la historia del SummerSlam

El SummerSlam 2025 está cerca y aquí recapitularemos los mejores 10 momentos que ha tenido uno de los mejores eventos que organiza la WWE, en donde entra una de las estrellas más grandes de la lucha libre, Hulk Hogan.

Jeff Hardy, el guerrero sin victoria

Uno de los nombres más queridos por la afición, Jeff Hardy, tiene una marca sorprendente: nunca ha ganado un combate en SummerSlam. A pesar de sus vuelos imposibles y valentía, el evento veraniego ha sido su piedra en el zapato. ¿Será que alguna vez regrese para redimirse?

Lesnar, el rey del verano moderno

Brock Lesnar ha sido el rostro de SummerSlam en la era moderna: estelarizó cinco ediciones consecutivas y un total de ocho veces en su carrera. Dominio total dentro y fuera del ring.

Los luchadores que pertenecen al nWo. ı Foto: Cortesía WWE

Hulk Hogan: invicto en SummerSlam

Hulk Hogan, quien recién falleció hace unos días, nunca conoció la derrota en este evento. Con seis victorias y cero derrotas, es el invicto más legendario en la historia del SummerSlam.

Eddie Guerrero vs Rey Mysterio: por la custodia de un hijo

En 2005, SummerSlam vivió una historia sacada de telenovela: Eddie Guerrero enfrentó a Rey Mysterio en una lucha por la custodia del pequeño Dominik Mysterio, en uno de los ángulos más intensos y personales que haya tenido la WWE.

Hulk Hogan nunca perdió una lucha en SummerSlam. ı Foto: Cortesía WWE

1991: amenazas y chantajes

Durante la edición de 1991, The Ultimate Warrior y los Hardy Boys amenazaron con no presentarse si Vince McMahon no les pagaba 500 mil dólares. Al final, el show continuó, pero los problemas internos quedaron al descubierto.

La lucha más corta

En 2009, William Regal y Christian protagonizaron la lucha más corta en la historia de SummerSlam, disputando el título de la desaparecida ECW. La batalla entre estos dos gladiadores no llegó ni al minuto de combate.

Hulk Hogan haciendo su famosa pose. ı Foto: Cortesía WWE

Wembley: una edición épica

La edición de SummerSlam 1992 en Wembley, Londres, sigue siendo la más épica: 80,355 personas llenaron el estadio para ver a Bret Hart vs. British Bulldog en una noche mágica. A la fecha, sigue siendo uno de los eventos más recordados.

Sólo siete veces el campeón ha caído

En toda la historia de SummerSlam, solo en siete ocasiones el Campeonato de WWE ha cambiado de manos. La primera fue en 1997, cuando Bret Hart derrotó a The Undertaker. La más reciente se dio en 2014, cuando Brock Lesnar aplastó sin piedad a John Cena. Ahora Cody Rhodes buscará recuperar su título ante Cena.

Hulk Hogan a un lado de André El Gigante. ı Foto: Cortesía WWE

Allegiant Stadium: la vuelta del público

Después del encierro por la pandemia de Covid-19, SummerSlam 2021 fue el primer gran evento en vivo en el Allegiant Stadium, inaugurado en 2020. Una noche que marcó el regreso de los fans y encendió nuevamente la pasión por WWE.

Ted DiBiase: su adiós en el verano del 93

“The Million Dollar Man” tuvo su último combate en WWE en SummerSlam 1993, enfrentando a Razor Ramon. Aunque después tuvo una breve etapa en Japón, este combate marcó el fin de una era para uno de los villanos más emblemáticos de todos los tiempos.

Todo está listo para que se lleve a cabo una edición más de SummerSlam, aunque en esta ocasión se celebrará por primera vez en dos días, el 2 y 3 de agosto, y los aficionados ya esperan el ‘evento más caliente del verano‘.

