Marchand pulveriza el récord de 200 combinado

Léon Marchand pulverizó el récord mundial en los 200 metros combinados individuales en el campeonato en Singapur al registrar 1 minuto y 52.61 segundos para superar el tiempo de 1:54.00 establecido en 2011 por el estadounidense Ryan Lochte.

La estrella francesa estableció la plusmarca en las semifinales y, en teoría, podría romperla nuevamente en la final.

Marchand se adjudicó cuatro medallas de oro hace un año en los Juegos Olímpicos de París, pero sólo está nadando en los 200 y 400 combinados –y relevos– en Singapur. Agendar un calendario más ligero en lo que él llama un “año de transición” lo mantiene fresco para perseguir los récords mundiales. Marchand no solo rompió el récord de 14 años, lo destrozó.

El Dato: En las semifinales de 200 mariposa femenil, la canadiense Summer McIntosh se clasificó en 2:06.22. Yu Zidi, la china de 12 años, cronometró 2:07.95.

“Lo que es una locura es que rebané todo un segundo. Todavía es difícil de creer. Hacer 1:52.61 en los 200 metros, eso es alucinante”, indicó el francés

Marchand nadará los 400 combinados el domingo, último día del campeonato mundial. Es el dueño de ese récord de 4:02.50 establecido en el Mundial de 2023 en Fukuoka, Japón.

“Me sentí realmente bien antes de la carrera. En la alberca me sentí ligero, estaba relagado y técnicamente todo se sentía bien”, añadió el nadador europeo.

Al ser cuestionado sobre nadar un calendario menos cargado, respondió con modestia: “Posiblemente fue lo correcto”.

Marchand estaba aproximadamente 1.8 segundos por debajo del récord mundial después de 150 metros y apuró el paso en la última etapa de estilo libre.

Aunque esta carrera no le otorgó un título mundial (eso llegaría el jueves en la final) Marchand se embolsó 30 mil dólares.

“Al final salí fuerte desde el principio”, expresó. “Pero me mantuve superrelajado. No cometí muchos errores. No me di cuenta de que iba tan rápido, pero lo di absolutamente todo. Brazos a toda velocidad hasta la pared. En ese punto ni siquiera estaba pensando en la técnica”.

A pesar de ser solo una semifinal, Marchand eclipsó las cinco finales del cuarto día del Mundial, el punto medio con cuatro días más por delante. Estados Unidos, Australia, Italia, Túnez y el equipo neutral atraparon los oros.

El estadounidense Luca Urlando consiguió la tercera medalla de oro para Estados Unidos en el campeonato, ganando los 200 mariposa con un registro de 1:51.87. El polaco Krzysztof Chmielewski fue segundo con 1:52.64 y el bronce se lo llevó el australiano Harrison Turner.

Después de un calvario de varias cirugías, Urlando logró su primer gran título en el escenario mundial.

“Fue una gran carrera, todo genial, un gran momento”, dijo. “Estoy tratando de divertirme tanto como pueda con esto”.

Le preguntaron cómo superó los contratiempos y respondió: “La creencia de que podría volver a este momento”.

La australiana Mollie O’Callaghan, la campeona olímpica de París en los 200 libre, repitió su título en el Mundial, alejándose en los últimos 50 para terminar con 1:53.48. La china Li Bingjie, de China, obtuvo la plata con 1:54.52 y el bronce fue para la estadounidense Claire Weinstein con 1:54.57.

O’Callaghan ha lidiado con un periodo complicado posterior a la victoria olímpica, afectada por el estrés.