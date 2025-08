Osmar acaba con el dominio chino y arrebata presea de oro en Singapur

El clavadista capitalino Osmar Olvera hizo historia al conquistar la medalla de oro en la final varonil de trampolín 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos celebrado en Singapur 2025, donde cerró con una cosecha de cuatro preseas, luego de las tres platas que se colgó en días previos.

El joven doble medallista olímpico en París 2024 es el primer hombre mexicano que conquista el metal dorado mundial en una prueba olímpica, pues esta hazaña solamente la había logrado Paola Espinosa en la plataforma de 10 metros, en Roma 2009.

El Dato: Osmar Olvera se volvió en París 2024 el segundo clavadista mexicano en ganar dos preseas en unos mismos Olímpicos. Joaquín Capilla fue el primero en Melbourne 1956.

Con una actuación impresionante, Osmar Olvera acumuló un total de 529.55 puntos, lo que le permitió superar a los deportistas chinos Yuan Cao (522.70) y Zongyuan Wang (515.55), para reafirmar su posición como uno de los mejores del orbe en su disciplina.

“Sabía que podía ganar esa medalla de oro y lo logré. En la final me relajé, me solté y sabía que era ahora o nunca, sabía que lo podía hacer. ¡Que viva México, cabrones! ¡Somos los mejores del mundo! Gracias a todos y gracias a mi familia. México no es sólo futbol, somos los mejores del mundo en clavados”, comentó con la emoción a flor de piel el joven clavadista de 21 años.

La actuación de Olvera no sólo es un testimonio de su talento, sino también del arduo trabajo y la dedicación que ha puesto en su entrenamiento.

8 medallas mundiales ha ganado en su carrera Osmar Olvera

El oro en Singapur fue el cuarto y último metal que el originario de la Cudad de México cosechó en el Mundial de Singapur, un logro que lo coloca como uno de los referentes del deporte acuático en México. Las otras pruebas en las que se subió al podio fueron: trampolín de 1 metro, trampolín de 3 metros sincronizado y en equipo mixto de 3 metros y 10 metros, en todas ellas colgándose la plata.

“La seña que hice fue para mi papá, es algo entre él y yo. Hoy (ayer) ganamos y somos los mejores. Sueño con mantener este nivel, con competirle a los chinos y ser esa piedra en su camino, y con ser campeones olímpicos, seguir compitiéndoles y ganando”, aseveró Osmar Olvera respecto a su ambición por mantenerse como el principal adversario de los chinos.

La emoción en el evento fue palpable, no sólo para Olvera, sino también para sus seguidores y el equipo mexicano, que celebró con entusiasmo cada salto.

“Mi objetivo eran cinco medallas, pude cuatro de cinco y sabía que ésa era mi meta. Estoy muy contento, y con la ayuda de Ma Jin no hay imposibles, gracias a ella estoy donde estoy”, dijo el clavadista mexicano en reconocimiento a su entrenadora china Ma Jin.

La victoria de Osmar Olvera en Singapur no sólo contribuye a su legado personal, sino que también inspira a nuevas generaciones de atletas en México y alrededor del mundo.