Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Puebla; Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX

La Jornada 4 del Apertura 2025 continúa con un duelo clave entre Tigres y Puebla, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que los Universitarios son uno de los mejores clubes de la temporada.

Los dirigidos por Guido Pizarro vienen de perder ante el LAFC en la última jornada de la Leagues Cup, pero consiguieron el boleto a los cuartos de final del certamen internacional, mientras que la Franja venció al Montréal en la última fecha del certamen entre la Liga MX y la MLS.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos; además, será el único partido de este viernes 8 de agosto, el cual inaugura la cuarta fecha del certamen nacional.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Puebla

El partido entre Tigres y Puebla se jugará este viernes, 8 de agosto de 2025, en el Estadio Universitario, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7. También estará disponible en Azteca Deportes y Tubi.

Fecha: viernes 8 de agosto de 2025

Hora: 21:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes y Tubi

Posibles alineaciones del Tigres vs Puebla

TIGRES: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Romulo Zwarg, Juan José Purata, Jesús Garza, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrara, André-Pierre Gignac.

PUEBLA: Jesús Rodríguez, Jesús Rivas, Efraín Orona, Jafet Cortés, Walter Portales, Raúl Castillo, Denilson Paz, Fernando Monarrez, Iker Moreno, Emiliano Gómez y Esteban Lozano.

De vuelta ✈️ a nuestro compromiso Mexa, Enfranjados 🫡 este viernes es 🆚 los Rawr de NL 🐯



Cerramos la semana con un partido importante. 🔥 Estamos motivados y ¡vamos por todo, banda! 👊🏻#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/68rrHLbWDB — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 7, 2025

Tigres en busca del primer lugar del Apertura 2025

El equipo dirigido por Guido Pizarro viene de perder ante el LAFC en la última jornada de la Leagues Cup, mientras que los de Pablo Guede intentarán escalar posiciones en la tabla general para meterse entre los primeros diez.

Este partido también representa una oportunidad para los de la Sultana del Norte de conseguir el liderato de la tabla general de la Liga MX con un partido menos, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 4 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO