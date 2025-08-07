Isaac del Toro sigue escalando posiciones en la Vuelta a Burgos con su cuarto lugar en la tercera etapa

Isaac del Toro está demostrando el gran nivel arriba de la bicicleta y, después de su caída en el comienzo de la Vuelta a Burgos, el mexicano se ha recuperado en la tercera etapa, en la cual terminó en la cuarta posición, cerca de subirse al podio este jueves.

El oriundo de Ensenada, Baja California, logró recortar algunas posiciones y se coloca en el tercer puesto en la clasificación general, después de acelerar y mantener el paso para cruzar la meta con el pelotón principal.

Isaac del Toro tuvo un gran desempeño durante los 185 kilómetros de recorrido montañoso, el cual constó desde San Pedro de Cardeña hasta Valpuesta. De momento, se encuentra a 26 segundos del primer lugar, que es Léo Bisiaux del DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM.

🔥 @ISAACDELTOROx1 delivers a strong performance to take 4th place in Stage 3 of the #VueltaBurgos. His consistent form sees him move up to 3rd overall in the GC.



Two stages to go.#WeAreUAE pic.twitter.com/voqncTzvqs — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 7, 2025

Delante de Isaac del Toro cruzaron la meta los ciclistas italianos Giulio Ciccone y Giulio Pelizzari en el segundo y tercer puesto, respectivamente, mientras que Leo Bisiaux aprovechó un titubeo del pelotón principal en los últimos 500 metros para quedarse con el primer puesto de la etapa.

El atleta mexicano tendrá una difícil misión para conseguir el primer lugar de la clasificación general, ya que después de su aparatosa caída, del Toro tuvo que escalar en la tabla general para estar actualmente a 26 segundos a falta de dos etapas.

“Fue un gran día, hubo un buen trabajo del equipo y sabía que todo se iba a definir hasta el final. Estuve muy pendiente de ir a la rueda de Ciccone para pelear en el cierre con los punteros”, comentó Leó Bisiaux al final de la competencia.

Los 5️⃣ mejores tras la 3ª etapa 💜❤️💚🤍



¡Tenemos nuevo líder de la general! pic.twitter.com/CM6EBerO9L — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 7, 2025

La cuarta y penúltima etapa será este viernes 8 de agosto, que va desde Burpellet (Doña Santos) a Regumiel de la Sierra, ruta que consta de 162 kilómetros. En este recorrido, el mexicano tendrá un duelo directo con Leó Bisiaux, de 20 años, y Giulio Pelizzari, quien se encuentra en el segundo lugar de la general, si quiere recortar la distancia con el primer puesto.

La Vuelta a Burgos culminará este sábado 9 de agosto, día en el que se definirá al ganador de la edición 2025; la última etapa será de Bodega Cillar de Silos (Quintana del Pidio) a Lagunas de Neila, donde la afición estará esperando al ganador. El final de la competencia consta de 138 kilómetros.

DCO