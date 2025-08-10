Laura Burgos gana oro en Muay Thai en los World Games Chengdu 2025 tras vencer a Martina Kierczynska

Los deportes de contacto siguen entregando glorias a México, pues la regiomontana Laura Burgos se colgó la medalla de oro en Muay Thai en los World Games (Juegos Mundiales) de Chengdu 2025, tras vencer en la final de los 54 kilogramos por 29-28 a la polaca Martina Kierczynska.

La mexicana Laura Burgos dio una gran pelea en China, consiguiendo llenarle el ojo a los jueces y proclamarse campeona de los World Games. Con oro en Petras 2024 y Antalya 2025, la mexicana bicampeona mundial se confirmó como la favorita y una de las mejores que existe en el orbe en la especialidad.

¡Mexicana de oro! 🇲🇽🥇Laura Burgos se consagra campeona de muaythai (54 kilogramos) en @TheWorldGames Chengdú 2025, tras su victoria sobre la polaca Martyna Kierczynska. 🥊



👉Mejora su plata obtenida en Birmingham 2022. pic.twitter.com/djaDKCQrcO — CONADE (@conadeoficial) August 10, 2025

El camino a la final ante Martina Kierczynska no fue sencillo, pues en cuartos de final dio cuenta de la belga Axana Depypere por 30-27. En semifinales se volvió a imponer, ahora ante Monika Chochlikova, asegurando su posición en la final.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos por el mundo Mateo Chávez brilla con el AZ Alkmaar y consigue una asistencia de lujo en la victoria ante Groningen

Tercera medalla de México en los World Games

#Chengdu2025



Medalla de oro! 🥇🇲🇽



Laura Burgos se proclama campeona de los World Games.



En una apretada final, venció 29-28 a Martina Kierczynska🇵🇱 en la categoría de los 54kg del Muaythai.



Tercera presea para la delegación mexicana en estos World Games: 2🥇1🥈 pic.twitter.com/wpVsX3WSpv — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 10, 2025

La regiomontana Laura Burgos, quien también es campeona de peso mosca de Budo Striking, consiguió la tercera medalla para México en el inicio de los World Games, siendo la segunda oro, después de la que ganó Andrea Becerra en tiro con arco compuesto. La otra presea es una plata en la prueba de equipo mixto de tiro con arco.

Con 35 años de edad, Laura Burgos es una de las peleadoras de Muay Thai más importantes del mundo y sin duda de México, con plata en los World Games de Birmingham en 2022. Burgos entrena en el más alto nivel, siendo parte de los atletas que pueden practicar en el UFC PI de CDMX.

aar