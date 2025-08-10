México Sub-15 hace historia y gana la Supercopa Femenil 2025

La Selección Mexicana Sub-15 hizo historia al conquistar la Supercopa Femenil 2025, torneo que contó con un arbitraje 100% femenino durante todo su desarrollo y que cerró además de la coronación del Tricolor en la categoría Sub-13 ganó la Selección de El Camino.

El torneo estuvo marcado por el excelente papel de la Selección Nacional Mexicana Sub- 15, que demostró ser superior a sus rivales en técnica y táctica a lo largo de toda la competencia, consolidándose como una de las generaciones más prometedoras par el futbol femenil mexicano.

La Selección de México Sub-15 en la Supercopa Femenil 2025 ı Foto: Especial

Un aspecto histórico y digno de reconocimiento fue que todo el arbitraje del torneo estuvo a cargo exclusivamente de mujeres, marcando un precedente importante para el desarrollo y la igualdad en el futbol femenino nacional.

A pesar de su juventud, las silbantes dejaron en claro su gran talento y calidad para conducir de la mejor manera las acciones de los encuentros. Con estas excelentes actuaciones, la Comisión de Árbitros refuerza su compromiso con la formación y preparación del arbitraje femenil con el objetivo de consolidar sus carreras con éxito.

“Quiero reconocer a todas las árbitras que participaron en este torneo. Hicimos un esfuerzo para que en este torneo solo hubieran árbitras mujeres y lo hicieron muy bien. Muchas felicidades y todo mi reconocimiento a las árbitras”, dijo Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF.

Resultados categoría Sub-15:

1er lugar: Selección Nacional de México (Campeona)

2do lugar: Selección IME (Subcampeona)

3er lugar: Selección El Camino

4to lugar: Selección Sector Amateur

Resultados categoría Sub-13:

1er lugar: Selección El Camino (Campeonas)

2do lugar: Selección de Baja California (Subcampeona)

3er lugar: Selección Nacional de México

4to lugar: Selección Sector Amateur

El Presidente Ejecutivo de la FMF también dedicó palabras para las participantes, destacando el trabajo de los padres de familia.

Una acción de un partido de México Sub-15 en la Supercopa Femenil 2025 ı Foto: Especial

“Agradezco a todas las jugadoras y a los padres de familia por estar presentes en esta competencia. Las invito a seguir creciendo y entrenando para convertirse en las mejores. El futuro del futbol femenino mexicano está en muy buenas manos”, comentó.

También se dirigió un mensaje en inglés a las jugadoras méxico-americanas invitándolas a abrazar su cultura y su idioma, y a seguir dando lo mejor en la vida y en la cancha.

La Supercopa 2025 rama femenil demostró el creciente nivel del futbol femenil en México y reafirmó el compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones de futbolistas mexicanas.

