México Sub-15 hace historia y gana la Supercopa Femenil 2025

La Selección Mexicana Sub-15 hizo historia al conquistar la Supercopa Femenil 2025, torneo que contó con un arbitraje 100% femenino durante todo su desarrollo y que cerró además de la coronación del Tricolor en la categoría Sub-13 ganó la Selección de El Camino.
El torneo estuvo marcado por el excelente papel de la Selección Nacional Mexicana Sub- 15, que demostró ser superior a sus rivales en técnica y táctica a lo largo de toda la competencia, consolidándose como una de las generaciones más prometedoras par el futbol femenil mexicano.
Un aspecto histórico y digno de reconocimiento fue que todo el arbitraje del torneo estuvo a cargo exclusivamente de mujeres, marcando un precedente importante para el desarrollo y la igualdad en el futbol femenino nacional.
Debut de Keylor Navas en CU con Pumas es agridulce, tras empatar con el Necaxa
A pesar de su juventud, las silbantes dejaron en claro su gran talento y calidad para conducir de la mejor manera las acciones de los encuentros. Con estas excelentes actuaciones, la Comisión de Árbitros refuerza su compromiso con la formación y preparación del arbitraje femenil con el objetivo de consolidar sus carreras con éxito.
“Quiero reconocer a todas las árbitras que participaron en este torneo. Hicimos un esfuerzo para que en este torneo solo hubieran árbitras mujeres y lo hicieron muy bien. Muchas felicidades y todo mi reconocimiento a las árbitras”, dijo Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF.
Resultados categoría Sub-15:
- 1er lugar: Selección Nacional de México (Campeona)
- 2do lugar: Selección IME (Subcampeona)
- 3er lugar: Selección El Camino
- 4to lugar: Selección Sector Amateur
Resultados categoría Sub-13:
- 1er lugar: Selección El Camino (Campeonas)
- 2do lugar: Selección de Baja California (Subcampeona)
- 3er lugar: Selección Nacional de México
- 4to lugar: Selección Sector Amateur
El Presidente Ejecutivo de la FMF también dedicó palabras para las participantes, destacando el trabajo de los padres de familia.
“Agradezco a todas las jugadoras y a los padres de familia por estar presentes en esta competencia. Las invito a seguir creciendo y entrenando para convertirse en las mejores. El futuro del futbol femenino mexicano está en muy buenas manos”, comentó.
También se dirigió un mensaje en inglés a las jugadoras méxico-americanas invitándolas a abrazar su cultura y su idioma, y a seguir dando lo mejor en la vida y en la cancha.
La Supercopa 2025 rama femenil demostró el creciente nivel del futbol femenil en México y reafirmó el compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones de futbolistas mexicanas.
aar