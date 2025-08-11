Bofo Bautista golpea brutalmente a una leyenda del América en un partido amistoso (VIDEO)

Adolfo El Bofo Bautista se vio involucrado en una pelea en un partido amistoso entre leyendas de Chivas y América, en donde golpeó a uno de sus rivales en la cara, hecho que quedó grabado y que recorre las redes sociales.

Diversos videos en redes muestran a El Bofo forcejear con José Daniel Guerrero, El Chepe, quien portaba los colores de las Águilas. Guerrero estaba marcando al Bofo, quien soltó un codazo, pero el jugador azulcrema respondió soltando un puñetazo al pecho de Bautista.

El Bofo no se quedó con los brazos cruzados y pegó con el puño cerrado al Chepe en la cara. Los dos jugadores fueron separados por sus compañeros y por el árbitro del partido, evitando que se desencadenara una batalla campal en el juego.

El partido entre leyendas de América y Chivas, que se realizó en el Estadio Yaquis de Ciudad Obregón, Sonora, pudo realizarse con normalidad y terminó sin contratiempos.

El Clásico Nacional de Leyendas juntó a jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Aquivaldo Mosquera, Óscar Rojas y Salvador Cabañas por el lado de los azulcremas. Mientras que con la casaca rojiblanca estuvieron Carlos Salcido, Héctor Reynoso y el propio Adolfo “Bofo” Bautista.

El cotejo terminó en un empate 1-1, en donde para las Águilas anotó Cuauhtémoc Blanco y para el Rebaño Sagrado descontó Sergio El Gaucho Ávila. Unos días antes el América había logrado ganar 2-1 otro duelo.

Los juegos de leyendas se han convertido en situaciones atractivas para los aficionados, quienes tienen la oportunidad de ver de nuevo a sus jugadores favoritos.

El exjugador de Chivas, 'Bofo' Bautista, celebra un gol ı Foto: larazondemexico

En diferentes partes del país y con diferentes jugadores, el Clásico de Leyendas maravilla a la gente que llena los estadios para ver a los emblemas de los equipos más populares del futbol mexicano.

Este tipo de partidos demuestran que, aunque se tengan nuevas rivalidades, el América vs Chivas sigue siendo uno de los compromisos más pasionales y de mayor relevancia en el futbol mexicano.

El Bofo Bautista jugó varios partidos ante el América en el futbol mexicano y de acuerdo con sitio Transfermarkt, el ofensivo disputó 24 partidos contra las Águilas, todos en Liga MX, incluyendo su paso por Tecos, Chivas, Jaguares, Querétaro y Morelia.

El Bofo anotó cinco goles contra el América durante su carrera como futbolista. Sin embargo, solamente uno de ellos fue con la camiseta del Guadalajara.

El Bofo Bautista marcó un gol de bandera en la ida de semifinales del Apertura 2006 en duelo en el que Chivas se impuso 2-0 al América en el Estadio Jalisco. La vuelta en el Azteca culminó 0-0 y el Rebaño avanzó a la final, donde derrotó al Toluca.

