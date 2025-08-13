México se ubica en el quinto lugar del medallero al ganar cuatro oros en JPJ

La delegación mexicana cosechó cuatro metales dorados en el tercer día de competencias de los Juegos Panamericanos Jr. Que se llevan a cabo en Asunción, para así llegar a seis oros y ubicarse en el quinto sitio del medallero con un total de 31 preseas.

Los arqueros Adriana Castillo y Máximo Méndez ganaron la medalla de oro en la modalidad mixto compuesto. La dupla nacional se consagró campeona panamericana junior luego de vencer con autoridad 153-150 a la pareja de Estados Unidos.

El Dato: La Selección Femenil de voleibol de sala venció 3-0 a Chile para lograr el segundo lugar del Grupo B y avanzar a cuartos de final. Enfrentara a Costa Rica por el pase a semifinales.

Ambos se subieron ayer dos veces al podio, pues tras el oro en conjunto cada uno conquistó la plata de manera individual en tiro con arco compuesto luego de caer ante la ecuatoriana Blanca Rodrigo y el brasileño Rafael Moreira, de manera respectiva.

Por su parte, el equipo conformado por Jaydi Novelo, Ana Carolina Martínez, Bárbara Ponce, Fernanda Ramírez y Martha Coldwell se proclamó campeón continental de gimnasia rítmica femenil con una puntuación de 45.950 unidades para terminar arriba de Estados Unidos (44.250) y Brasil (43.050), que obtuvieron la plata y el bronce, respectivamente.

El otro oro de México fue el conseguido por la nadadora Celia Pulido en los 100 metros dorso femenil con un tiempo de 1:00.82, con lo que además impuso récord en esta prueba en Juegos Panamericanos Jr. Fue su quinta medalla en la justa en suelo paraguayo, pues ya había ganado dos platas (200m dorso y 4x100m libre) y un par de bronces (4x100m libre mixto y 4x100m combinados mixto).

México, además, ganó siete platas, incluyendo las obtenidas por los arqueros Adriana Castillo y Máximo Méndez. Sofía Ibarra y Erick Ruiz quedaron segundos en tiro deportivo modalidad pistola de aire 10m equipo mixto, tras quedar abajo de Estados Unidos, mientras que Hanna Cisneros y Josué Rodríguez fueron subcampeones en la misma disciplina, pero en la modalidad rifle de aire 10m equipo mixto, también quedando atrás de Estados Unidos.

Donovan Guevara se colgó la presea plateada en gimnasia trampolín luego de que en su rutina final consiguió 58.03 puntos. Por su parte, el nadador Andrés Dupont fue segundo lugar en los 100 metros libre al registrar tiempo de 48.14 segundos. Fue su segundo metal, tras el bronce que ganó con Diego Camacho, María Méndez y Celia Pulido en el relevo de 4x100 m libre mixto. La otra plata se la llevó el equipo varonil de ciclismo de pista.

Además cayeron seis bronces con Aixa De León y Saraí Borges en gimnasia trampolín sincronizado; el equipo de ciclismo de pista compuesto por María Fernanda Figueroa, Viviana Arriaga, Giovanna López y Nicole Córdova; en ciclismo de pista (Fernando Nava, Marcelo Garza, Kevin Ortega y Arath Sánchez); los nadadores Sharon Guerrero y Paulo Strehlke en 800m libre y 800m varonil, respectivamente; y Mariana Narváez, en squash.

Ganadores del oro

Adriana Castillo y Máximo Méndez │ Tiro con arco compuesto equipos mixto

Ángela Ruiz y Naomi Aguilar │ Tiro con arco equipo femenil de recurso

Celia Pulido │ Natación 100m dorso femenil

J. Novelo, A. Martínez, B. Ponce, F. Ramírez y M. Coldwell │ Equipo femenil gimnasia rítmica

Top 5 medallero ı Foto: Imagen: La Razón