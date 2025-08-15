Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev | UFC 319: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la pelea por el título de peso medio?

Dricus du Plessis expone su título de peso medio ante Khamzat Chimaev en UFC 319

El evento numerado UFC 319 trae una de las peleas más esperadas por los aficionados de las artes marciales mixtas, pues el campeón de peso medio, el sudafricano Dricus du Plessis, expone su título ante el retador checheno Khamzat Chimaev.

Después de cinco años de no pelear en Estados Unidos, el Lobo Chimaev regresa a suelo norteamericano con la misión de arrebatarle el título de las 185 libras a Du Plessis, quien ha barrido con los nombres más importantes de la división.

El polémico Khamzat Chimaev es uno de los favoritos del público por su estilo agresivo en el micrófono y en la jaula, en donde siempre busca la finalización y no dejar nada en manos de los jueces, con manos peligrosas y una lucha que es de las mejores de la empresa.

¿Dónde ver Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev | UFC 319?

La pelea Dricus du Plessis vs Khamzat Chimaev es la estelar de UFC 319. Toda la cartelera se podrá ver por la señal de Fox Sports Premium y las preliminares por Fox Sports.

Cartelera estelar: 20:00 horas, tiempo del centro de México / Fox Sports Premium

Preliminares: 18:00 horas, tiempo del centro de México / Fox Sports

Primeras preliminares: 16:00 horas, tiempo del centro de México / Fox Sports

Cartelera completa de UFC 319

Cartelera estelar

Dricus Du Plessis (23-2-0) vs Khamzat Chimaev (14-0-0) | Campeonato de peso mediano

Lerone Murphy (16-0-1) vs Aaron Pico (13-4-0) | Peso pluma

Geoff Neal (16-6-0) vs Carlos Prates (21-7-0) | Peso welter

Jared Cannonier (18-8-0) vs Michael Page (23-3-0) | Peso mediano

Tim Elliott (21-13-1) vs Kai Asakura (21-5-0) | Peso mosca

Peleas preliminares

Gerald Meerschaert (37-19-0) vs Michal Oleksiejczuk (20-9-0) | Peso mediano

Baysangur Susurkaev (9-0-0) vs Eric Nolan (8-3-0) | Peso mediano

Jessica Andrade (26-14-0) vs Loopy Godínez (13-5-0) | Peso paja femenil

Chase Hooper (16-3-1) vs Alexander Hernandez (16-8-0) | Peso ligero

Primeras preliminares

Edson Barboza (24-12-0) vs Drakkar Klose (15-3-1) | Peso ligero

Bryan Battle (13-2-0) vs Nursulton Ruziboev (36-9-2) | Peso mediano

Karine Silva (18-5-0) vs Dione Barbosa (8-3-0) | Peso mosca femenil

Alibi Idiris (10-0-0) vs Joseph Morales (12-2-0) | Peso mosca

En la pelea coestelar de UFC 319 se tendrá el debut en UFC de la estrella Aaron Pico, quien se presenta en la categoría de peso pluma ante un peligroso peleador Lerone Murphy, quien está invicto dentro de la empresa de artes marciales mixtas más importantes del mundo.

