Rooney, decepcionado de Tom Brady

Tom Brady, el fin de semana, en la develación de su estatua.

El retirado futbolista inglés Wayne Rooney quedó irritado con Tom Brady después de algunos comentarios incisivos del astro de la NFL en un documental.

Brady se convirtió en propietario minoritario del club inglés Birmingham City en 2023 y participó en la docuserie (“Built in Birmingham”) que mostró lo que sucedía detrás de escena en el equipo que fue brevemente dirigido por Rooney, exdelantero del Manchester United.

En un clip que se viralizó rápidamente en las redes sociales, Brady dijo que estaba “un poco preocupado por la ética de trabajo de nuestro entrenador en jefe”. Ese comentario se refería a Rooney, quien duró 83 días como técnico antes de ser despedido cuando Birmingham descendió de la segunda división.

TE RECOMENDAMOS: El Real presenta a Franco Mastantuono Refuerzo del Madrid ve a Messi como el mejor

Rooney salió al paso del siete veces campeón del Super Bowl en su nuevo papel como comentarista para la BBC. Dijo que el comentario de Brady fue “muy injusto”.

“Tom vino una vez, que fue el día antes de un partido, que de todos modos es un poco más tranquilo”, dijo Rooney en una entrevista con la BBC publicada el jueves. “No creo que realmente entendiera el futbol tan bien en ese momento. Tal vez lo haga ahora”.

“Pero lo que sí entiende es que es un trabajador arduo. Lo sabemos. Por eso estoy realmente decepcionado con el comentario, porque el futbol no es la NFL. La NFL opera durante tres meses al año, los jugadores también necesitan descanso, así que creo que fue muy injusto en la forma en que salió y retrató eso”.