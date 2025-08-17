Franco Escamilla llega con Lazy Boy a su pelea ante el Escorpión Dorado en Supernova (VIDEO)

Franco Escamilla llega con Lazy Boy a su pelea ante el Escorpión Dorado

Las sorpresas en Supernova no faltaron, pues el comediante regiomontano Franco Escamilla llegó a su pelea ante el Escorpión Dorado acompañado por el peleador de UFC mexicano Ronaldo Lazy Boy Rodríguez.

Con una caminata larga y a paso lento, el comediante, posiblemente más importante en la historia de México, subió al ring con confianza para medirse al Escorpión Dorado, un altergo del periodista Alex Montiel. Escamilla tuvo una gran acompañante, pues lo acompañó Lazy Boy.

Ronaldo Lazy Boy Rodríguez es amigo de Franco Escamilla, por lo que no solo estuvo con él al momento de caminar hacia el ensogado, pues se quedó en la esquina del comediante durante todo el combate.

Franco Escamilla se llevó todos los aplausos y tiene a su familia al lado.

Lazy Boy y Franco Escamilla han entrenado juntos

La relación entre el peleador mexicano de UFC y el comediante es tan buena, que incluso han entrenado juntos. El sparring se dio en el programa de Lazy Boy llamado “Sácate el tiro”, en donde el peleador invita a diferentes personalidades a entrenar con él grappling y luego un sparring de striking.

Escamilla, quien varias veces ha declarado que entrenaba boxeo, portaba guantes blancos y careta naranja, mientras que Lazy Boy usaba careta roja y guantes azul con blanco. En el “Tirando Bola” ambos vieron una grabación de su sparring e hicieron comentarios.

“De pura mamad* te lo quitaste”, dijo el peleador de la UFC sobre un golpe que el comediante esquivó. Incluso El Lobo Escamilla, como se le conoce al cómico en las batallas de rap y ahora en el boxeo, dijo que su hijo, Rodrigo, también hizo un sparring con Lazy Boy, igual de manera amistosa.

Franco Escamilla tuvo a Lazy Boy en sus diferentes programas de redes sociales, pues además del “Tirando Bola” lo llevó a “Desde el cerro de la silla”, que es un talk-show similar a los late night de Estados Unidos, en donde hay conversaciones informales, entrevistas y diversas activaciones.

